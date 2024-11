Um homem morreu depois de arremessar um explosivo na estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), na noite desta quarta-feira (13/11). Testemunhas ouvidas pelo Correio Braziliense disseram que o homem arremessou duas bombas na estátua e foi atingido por uma delas. Até as 20h35, o corpo ainda estava no local.

A região foi cercada por policiais e por bombeiros, que iniciaram uma operação para vasculhar a Praça dos Três Poderes em busca de mais materiais explosivos. A poucos metros dali, no estacionamento ao lado da Câmara dos Deputados, um carro também explodiu e pegou fogo no início da noite. Não há informações sobre feridos.

A Polícia Civil disse, em nota, que foi informada sobre a "Operação Petardo", da Polícia Militar e, até o momento, as informações confirmadas são de que houve explosões em dois locais: em um carro no estacionamento ao lado da Câmara dos Deputados e em frente ao STF. No veículo, não havia ninguém.

"A princípio há uma única vítima. O Bope está fazendo varredura e não há como passar mais informações. Só após a varredura e indicativo e o local totalmente seguro serão feitas diligências de perícia e identificação da vítima", disse a corporação.