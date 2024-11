Duas explosões ocorreram na Praça dos Três Poderes, sendo uma em frente da sede do Supremo Tribunal Federal (STF) e a outra no estacionamento da Câmara dos Deputados, em Brasília, na noite desta quarta-feira (13/11). Uma pessoa morreu, ainda não foi confirmada o que causou a morte. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e a Polícia Militar isolaram o local.

O esquadrão antibombas está no local fazendo varredura para averiguar se há algum explosivo na região. Os ministro e demais pessoas que estavam na Suprema Corte foram retirados do local e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não estava no Palácio do Planalto no momento, ele havia deixado o local no início da tarde para o Palácio do Alvorada. Estado de Minas

Imagens mostram uma sequência de explosões no porta-malas de um carro, aparentemente causadas por fogos de artifício.

Um assessor e sua esposa que estavam a menos de 100 metros do carro relataram à reportagem do Estado de Minas que logo após a primeira explosão, os policiais da Câmara dos Deputados correram para averiguar a situação e que, em seguida, houve uma segunda explosão.

"No momento, não parecia ser um atentado e sim uma falha no carro. Agora, ficamos assustados com o risco que passamos", afirmou.





