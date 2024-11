Francisco Wanderley Luiz, conhecido por Tiü França, esteve no Supremo Tribunal Federal em Brasília antes do atentado

O suposto autor das explosões ocorridas na Praça dos Três Poderes na noite desta quarta-feira (13/11), Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França, publicou em suas redes sociais uma foto dentro do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele morreu durante o atentado.

"Deixaram a raposa entrar no galinheiro (chiqueiro) ou não sabem o tamanho das presas ou é burrice mesmo. Provérbios 16:18 (A soberba precede a queda)", postou Tiü França no Facebook.





O homem foi candidato à vereador pelo Partido Liberal em Rio do Sul, Santa Catarina, durante as eleições municipais de 2020. No pleito ele recebeu 98 votos, o que representa 0,29% dos válidos, e não foi eleito.

Ele também publicou ameaças aos presidentes do Congresso e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL) respectivamente.

"Vou cantar uma música para vocês dormirem bem. Senta aqui neste banco pertinho de mim vamos conversar será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar agora chegou sua hora chegou sua vez você vai pagar" (SIC), escreveu em sua rede social.

Uma carta endereçada à José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chama o petista de "senhor das trevas" e que ele "e teus comparsas vão cair como limão podre".



As explosões ocorreram em frente a estátua "A Justiça", que fica localizada em frente ao STF, e em um veículo que estava no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados. Um terceiro explosivo não deflagrado foi encontrado pelas forças de segurança que fizeram varredura no local.