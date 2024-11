O proprietário do carro carregado com explosivos encontrado na noite desta quarta-feira (13/11) em um estacionamento muito próximo ao Anexo 4 da Câmara dos Deputados, onde fica uma série de gabinetes dos parlamentares, e também ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, pertence a um homem ligado ao PL de Santa Catarina. O proprietário do veículo é Francisco Wanderley Luiz, que tentou se eleger como vereador em Rio do Sul, municipio a 200km de Florianópolis.

Por volta das 19h30 desta quarta-feira foram ouvidas explosões na praça dos Três Poderes, em Brasília. Logo em seguida, um corpo foi encontrado em um estacionamento próximo, onde também estava o carro com os artefatos, em chamas. De acordo com informações do Correio Brasiliense, Francisco Wanderley Luiz também é a vítima da tentativa de atentado.

Nas urnas e nas redes sociais, Francisco Wanderley Luiz se identificava como Tiü França. Nas postagens, ele utilizava um tom radical contra os partidos de esquerda e também contra STF, em especial em relação ao ministro Alexandre de Moraes.

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada, e o Batalhão de Operações Especiais (Bope), iniciou uma varredura na região. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.