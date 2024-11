O Pacto pela Democracia, grupo da sociedade civil em defesa da construção democrática do Brasil, condenou o atentado realizado por Francisco Wanderley Luiz, mais conhecido como Tiü França, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, nessa quarta-feira (13/11), e afirmou que não se tratou de um ato isolado do autor.

"São claras as referências do autor a fatos, símbolos e palavras de ordem similares aos que mobilizaram milhares de pessoas na tentativa de golpe do ano passado e que continuam presentes no debate público até hoje. Não há lobo solitário, há uma alcateia antidemocrática que vem contaminando a arena política e negociando sua própria anistia no Congresso Nacional", afirmou o grupo por meio de nota, recordando os ataques golpistas às sedes dos Três Poderes em 8 de Janeiro de 2023.

O Pacto pela Democracia defendeu também a punição aos envolvidos no evento do ano passado, logo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomar posse, e afirmou que "é fundamental garantir a responsabilização adequada de quem atenta contra o Estado Democrático de Direito e daqueles que incitam, financiam e articulam atitudes ofensivas à democracia".

Recentemente, Brasília e, principalmente, a Praça dos Três Poderes vêm sendo palco de diversas manifestações que pedem golpe militar ou que tentam realizar atentados.

Em dezembro de 2022, depois de definida a eleição, três homens, Wellington Macedo de Souza, Alan Diego dos Santos Rodrigues e George Washington de Oliveira Sousa, foram presos e acusados de ter colocado um artefato em um caminhão-tanque na capital federal. Eles estavam na cidade para participar das manifestações ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado no pleito presidencial.

Com George Washington, a polícia encontrou duas espingardas, um fuzil, dois revólveres, três pistolas, centenas de munições e uniformes camuflados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Já em fevereiro de 2023, um homem ateou fogo em seu próprio corpo na Esplanada dos Ministérios e gritou "morte ao Xandão", em referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.