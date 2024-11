A Polícia Federal encontrou novos materiais explosivos na casa alugada por Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, na QNN 7 de Ceilândia. A informação foi confirmada à reportagem por investigadores envolvidos no caso.

A operação contou com o apoio do Esquadrão de Bombas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para realizar a varredura no local. Dois policiais federais relataram que a casa estava em completa “desordem”. Os investigadores passaram a noite na casa e seguem nesta quinta-feira (14/11) para prosseguir com a perícia. A reportagem apurou que Francisco alugou o imóvel há cerca de duas semanas.

Durante a operação, robôs especializados foram utilizados para identificar potenciais explosivos. O corpo de Francisco, conhecido como “Tiu França”, foi retirado hoje Esplanada dos Ministérios. Ele ainda carregava outros explosivos consigo.

Quem é

Conhecido como “Tiu França”, Francisco foi candidato a vereador em 2020 pelo Partido Liberal (PL) no município de Rio do Sul (SC), mas não foi eleito. Em suas redes sociais, ele postou uma foto dentro do prédio do STF, com a legenda: “Deixaram a raposa entrar no galinheiro (chiqueiro)”. Na postagem, ele mostrava uma conversa consigo mesmo no WhatsApp, afirmando estar no interior do STF.

No momento em que tentou realizar a explosão, Francisco usava uma roupa semelhante à do personagem “Coringa”, conhecido por interpretar um psicopata assassino.

Entenda o caso

Ao menos duas explosões foram ouvidas na noite desta quarta-feira (13/11) na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, centro de Brasília. Uma delas se deu em frente à estátua da Justiça, no Supremo Tribunal Federal. O local foi interditado pela Polícia Militar e pela segurança do STF.

Houve registro de muita fumaça e vários sons de explosão em uma área usualmente movimentada entre a sede da Corte e a Câmara dos Deputados. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil foram deslocadas para a região e interditaram a área para varredura.





Ministros em segurança

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou, em nota, que a Corte foi evacuada logo que foram ouvidas as explosões ocorridas na noite desta quarta-feira (13/11) na Praça dos Três Poderes. Conforme informou o STF, os ministros foram retirados do prédio em segurança.

"Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF", afirma a nota.





PCDF faz perícia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que a perícia foi acionada à Praça dos Três Poderes. "A Polícia Civil do Distrito Federal informa que policiais da 5ª Delegacia de Polícia estão no local onde ocorreu a explosão de um artefato em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite desta quarta-feira (13). A PCDF já deu início às primeiras providências investigativas e a perícia foi acionada ao local", diz nota enviada à reportagem.

"A princípio há uma única vítima. O Bope está fazendo varredura e não há como passar mais informações. Só após a varredura e indicativo e local totalmente seguro, serão feitas diligências de perícia e identificação da vítima", afirmou Bruno Dias, delegado da 5ª DP.