BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O homem que morreu, na noite desta quarta-feira (13/11), na praça dos Três Poderes, em Brasília, usava roupas com possível alusão à fantasia de palhaço. Ele vestia uma calça e um terno de mesma estampa com os naipes de cartas de baralho, com o fundo de cor verde-escuro e, ao lado do corpo, foi encontrado um chapéu branco.





Personagem da DC Comics, arquinimigo do Batman, Coringa foi retratado nos quadrinhos e no cinema com ternos de cores berrantes e, em alguns casos de chapéu. As cartas de baralho eram utilizadas como forma de 'deixar pistas' de seus crimes para que o Homem-Morcego pudesse elucidar.

No carro em que houve explosões, a cerca de 300 metros da Esplanada dos Ministérios, está em nome de um homem que foi candidato a vereador pelo PL em Santa Catarina. Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, é chaveiro e disputou a eleição com o nome de urna Tiü França. Em Rio do Sul (SC), mas não foi eleito.





Ele publicou nas redes sociais no início da noite referências a bombas e explosões e disse que a Polícia Federal teria que desarmar o equipamento, fazendo referência a jogos.





"Vamos jogar??? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda", disse, em prints de telas de celular que postou em sua página no Facebook.