Homem-bomba teve CNH apreendida e carro retido em Brasília em 2023

O autor do atentado a bomba na Praça dos Três Poderes esteve em Brasília no ano passado e tomou três multas de trânsito com o mesmo carro utilizado no ataque nesta quarta-feira, 13.

Em uma das autuações, o carro e a carteira de motorista de Francisco Wanderley Luiz foram retidos após ele se recusar a fazer o teste do bafômetro.

A primeira multa na cidade foi em 28 de abril de 2023. O veículo foi flagrado no Eixo Monumental transitando em velocidade acima da permitida.

Em 3 de maio ele voltou a ser autuado com base em registro feito pelo mesmo radar. De novo, por dirigir em velocidade acima da autorizada na via.

Já em 7 de maio, Francisco Wanderley Luiz foi abordado e se recusou a fazer o teste do bafômetro na DF 001, perto do Grande Colorado, na região da cidade-satélite de Sobradinho.

Além da multa de R$ 2.934,70, Francisco teve a CNH apreendida. O veículo foi retido. As multas ainda constam em aberto no site do Detran de Santa Catarina.