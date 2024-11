O presidente Lula não falou publicamente sobre o indiciamento de Jair Bolsonaro e de 36 aliados nas horas que se seguiram à divulgação da informação pela Polícia Federal nesta quinta-feira, 21, por uma razão: evitar a politização do caso e chamar para si as críticas de bolsonaristas.

Segundo pessoas do governo, caso falasse explicitamente sobre o indiciamento, Lula passaria a ser alvo de ataques dos seguidores de Bolsonaro, que poderiam aproveitar as declarações para apontar perseguição política.

Por outro lado, com o silêncio, os bolsonaristas teriam de concentrar seus ataques à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal. Se quiserem brigar, que briguem com a PF e o STF – e assumam o risco -, e não com o presidente, pois não foi do Palácio do Planalto que saiu o resultado das investigações, resumiu um integrante do governo.

