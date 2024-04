Neste feriado de Semana Santa (entre os dias 29 e 31/3), forças de segurança estaduais e federais e instituições parceiras, coordenadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), estão na região do Lago de Furnas, em Capitólio, na Região Oeste de Minas, para a finalização da terceira edição da Operação Mar de Minas, que visa combater irregularidades e crimes.

Nesta última semana, denominada Semana D das atividades, há compilação de dados e reforço das atividades preventivas, repressivas e fiscalizatórias.

A operação teve início na véspera do Carnaval, dia 9/2, e se encerrará neste domingo, tendo apresentado resultados positivos já nas primeiras horas do feriado durante cerco aéreo, terrestre e marítimo na região do Lago de Furnas.

A carreta do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) estará em Capitólio, reunindo todas as forças de segurança e demais órgãos, e ficará estacionada em local estratégico, como ponto focal das frentes de atuação.

Resultados

Com efetivo de mais de 500 policiais, 190 viaturas, além de embarcações e moto aquática, a Mar de Minas III já apresenta resultados significativos e expressivos já nesta Semana D.

Ainda ontem (28/3), três homens foram presos em São Sebastião do Paraíso após uma busca veicular na qual foram encontrados 12 iPhones e drogas. Eles afirmaram ser de Belo Horizonte, mas realizaram os furtos em lojas de São Paulo. Os proprietários dos estabelecimentos comerciais foram localizados e confirmaram a informação.

Operação Mar de Minas III tem Semana D nesta Semana Santa PMMG/Divulgação

Além disso, somente na manhã desta Sexta-Feira Santa, foram realizadas 50 abordagens de embarcações, resultando em seis notificações e duas apreensões.

Desde o início da operação, já foram apreendidos 40 quilos de haxixe, mais de 9 kg de maconha, 7 kg de cocaína, entre outras substâncias ilícitas. Também foram apreendidas 47 armas de fogo, além de 37 armas brancas e 10 simulacros.

Até o momento, a Mar de Minas III abordou 323 veículos e 237 pessoas; na água foram 301 embarcações fiscalizadas, com 45 delas notificadas e oito apreendidas. Também houve fiscalização de cinco locais de aviação civil e duas aeronaves foram inspecionadas.

No total, foram realizadas 654 prisões, conduções e/ou autuações de pessoas e 202 celulares foram apreendidos pelas forças de segurança. No meio ambiente, foram 31 fiscalizações realizadas, com cinco atividades suspensas e/ou embargadas. Na agropecuária, mais de 120 mil animais foram fiscalizados e 160 quilos de produtos de origem animal apreendidos, e a essas ações são somados 305 veículos fiscalizados e 11 autos de infração aplicados.

Até agora, cerca de R$ 1,4 milhão foram apreendidos e mais de 11 mil volumes de produtos irregulares foram tirados de circulação.

Operação Mar de Minas

Participam da Operação Mar de Minas III a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Polícia Penal de Minas Gerais (PPMG), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Marinha do Brasil (MB), Polícia Federal (PF), Receita Federal do Brasil (RFB), Instituto Mineiro de Agropecuária (Ima) e Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, esteve na região e participou da abertura dos trabalhos na Sexta-Feira Santa (29), às 9h. Representantes de outras instituições integrantes também estarão no briefing, que antecedeu o início das atividades a serem realizadas ao longo do fim de semana em vários pontos da região.

Operação Mar de Minas III tem Semana D nesta Semana Santa Tiago Ciccarini/Ascom Sejusp

O uso de viaturas, aeronaves e embarcações intensificará os trabalhos, que têm como principal objetivo fazer um cinturão de segurança na região e reduzir práticas delituosas e crimes durante o feriado, época em que a região registra elevado número de turistas. As ações buscam garantir mais segurança aos moradores e comerciantes da região.

A primeira Operação Mar de Minas ocorreu em setembro de 2022 e, devido ao sucesso da iniciativa, em 2024 foi anunciada sua terceira edição. O balanço da Mar de Minas III será divulgado na próxima terça-feira (2/4).