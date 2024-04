Uma refeição preparada com carinho, temperada com dedicação e finalizada com o sabor da esperança. Nesta Sexta-feira da Paixão (29), a população em situação de rua de Belo Horizonte participou de uma via-sacra seguida de almoço preparado na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, Região Norte da capital. De acordo com a Arquidiocese de BH, foram servidas 400 refeições sob o Viaduto Santa Tereza, no Centro.

Com organização da Pastoral de Rua da Arquidiocese de BH, neste dia em que a Igreja reflete sobre o martírio de Jesus, a procissão partiu da Praça Rui Barbosa (em frente à Praça da Estação), com pausas para meditação sobre os passos de Jesus rumo ao calvário.

O cardápio contemplou arroz, tutu de feijão, farofa, macarrão e salada com legumes. O alimento foi preparado a partir do programa “Dai-lhes vós mesmos de comer”, da Catedral Cristo Rei, que oferece amparo aos ameaçados pela fome.

Foram servidas 400 refeições, sob o Viaduto Santa Tereza, no Centro ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE/DIVULGAÇÃO

No Domingo da Páscoa (31), às 14h, o bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Joaquim Mol, presidirá a Celebração Eucaristia da Ressurreição do Senhor com a população de rua, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres (Rua Além Paraíba, 152, bairro Lagoinha). Após a Missa, os fiéis irão confraternizar, partilhando uma refeição.