Páscoa deve movimentar o varejo e empreendedorismo no Brasil

Seguindo a tradição, a Páscoa deve impulsionar os negócios que atuam no ramo de festas, candies, confeitaria e similares. A expectativa para esse ano, segundo a Associação Brasileira do Comércio de Artigos para Festas e Correlatos (ASBRAFE), é otimista, representando para o setor um crescimento de 9,45% em relação ao ano passado.

A Páscoa é uma data bastante celebrada pelos brasileiros, por diversos apelos: religioso, lúdico e, por último, mas não menos importante, gastronômico, sendo ela uma das principais datas sazonais para o setor de festas e confeitaria, atrás apenas do Natal. É o que explica Bruno Miranda, diretor de marketing e P&D do Grupo Mirandinha, empresa especializada na fabricação e comércio de itens decorativos para festas.

Ainda conforme o profissional, o mercado tem observado também uma forte concentração em torno de produtos personalizados e "faça você mesmo" (DIY, do inglês Do It Yourself), o que tem aumentado a procura por itens de decoração que possibilitem a customização dos eventos.

“Para essa época, muitos consumidores buscam montar suas próprias mesas e cenários festivos, o que impulsiona as vendas de produtos como moldes para chocolates, bandejas decorativas e acessórios temáticos”, diz.

Momento de estabilidade

Em 2024, o varejo já mostrava sinais de recuperação, impulsionado pela retomada das atividades presenciais e pelo aumento da confiança do consumidor. De acordo com uma publicação da Exame, o setor tinha perspectiva de movimentar cerca de R$ 3,44 bilhões na Páscoa.

O segmento de lojas especializadas em festas, candies e confeitaria no Brasil também apresentou um cenário favorável no mesmo ano, crescendo 26%, com R$ 21,6 bilhões de faturamento total.

Para Thiago Miranda, diretor administrativo financeiro do Grupo Mirandinha, o contexto econômico em 2025 tende a ser mais favorável em comparação aos anos anteriores, o que estimula o aumento do consumo. “Com a melhora na confiança dos consumidores e a retomada de eventos e celebrações presenciais, o setor deve ver uma alta na demanda por produtos festivos e decorativos”, avalia.

Oportunidade para se reinventar

Com o aumento de pequenos negócios no setor de confeitaria artesanal, muitos desses empreendedores recorrem a lojas especializadas para comprar materiais e insumos, como embalagens decorativas, formas e produtos de Páscoa, destaca o diretor de marketing e P&D do Grupo Mirandinha. “Isso impulsiona o setor, uma vez que esses microempreendedores são grandes consumidores de itens temáticos”, reitera.

O crescimento das vendas online também continua sendo um motor importante para o setor. “As lojas especializadas têm investido em e-commerce e marketing digital para alcançar novos clientes e expandir seu público-alvo. A comodidade das compras online e a disponibilidade de produtos exclusivos através de plataformas digitais são fatores que aumentam o volume de vendas”, justifica o diretor administrativo financeiro.

No entanto, segundo Bruno Miranda, para uma empresa se diferenciar e atrair novos perfis de clientes no segmento de decoração para essa data, é importante adotar estratégias criativas, inovadoras e personalizadas.

“Além de estar atenta às tendências atuais de decoração, o Grupo Mirandinha cria itens que não só decoram a mesa, mas também têm outras funcionalidades, o que pode atrair consumidores que buscam por praticidade. Por exemplo, nossas caixas acrílicas também funcionam como armazenamento de doces ou enfeites em outras festividades ao longo do ano”, ressalta.

"Tradicionalmente, a Páscoa é uma época em que os consumidores gastam mais com decoração, doces e presentes e isso deve continuar impulsionando o crescimento do setor, pois as celebrações costumam ser associadas a momentos especiais em família o que, consequentemente. aumenta a demanda por produtos que não só proporcionam funcionalidade, mas que também ajudam a criar experiências visuais marcantes”, conclui Bruno Miranda.

