Saiba qual é o único feriado prolongado do segundo semestre de 2025

Depois de um número pequeno de feriados registrado em 2024, o calendário de 2025 chegou animando o primeiro semestre com uma diversidade dessas datas que caem entre segunda e sexta-feira. Em contrapartida, a segunda metade do ano não contará com quase nenhum feriado nacional, com exceção do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, uma quinta-feira.

No caso da capital mineira, além dessa data, haverá outro no dia 15 de agosto, uma sexta-feira, referente à celebração da Assunção de Nossa Senhora.

Confira a seguir todos os feriados nacionais e municipais de 2025:

Feriado municipal em Belo Horizonte de 2025:

15 de agosto (sexta-feira): Assunção de Nossa Senhora

Feriados nacionais de 2025:

1º de janeiro (quarta-feira): Confraternização Universal

18 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa)

21 de abril (segunda-feira): Tiradentes

1º de maio (quinta-feira): Dia Mundial do Trabalho

Leia Mais Por que você deve visitar Minas no próximo feriado santo? Cidade de Minas faz concurso para eleger influencer oficial do município Hotéis investem em programação especial para a Páscoa

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil

12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (domingo): Finados

15 de novembro (sábado): Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira): Dia da Consciência Negra

25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata