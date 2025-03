Hotéis investem em programação especial para a Páscoa

A Páscoa é uma das datas mais aguardadas do ano e, em 2025, cerca de 16% dos brasileiros planejam viajar para destinos nacionais para celebrar a ocasião, conforme levantamento recente compartilhado pela plataforma Gente Globo. Atentos a esse fator, hotéis em todo o país estão se preparando para receber os turistas com programações especiais, como o Dan Inn Ribeirão Preto, da rede Nacional Inn, que preparou uma série de atividades temáticas para a data.

A ação faz parte de uma tendência de valorização do turismo interno, impulsionado pela praticidade, custo-benefício e pela diversidade de experiências que o Brasil oferece. Diante desse cenário, os hotéis estão investindo em modalidades que vão além da hospedagem tradicional e buscam transformar a estadia em uma experiência.

No Dan Inn Ribeirão Preto, a programação inclui elementos como “caça aos ovos” para crianças e adultos, café da manhã temático e almoço especial, com pratos que seguem o clima pascal, como peixes. A decoração do hotel também foi pensada para criar um ambiente acolhedor e festivo, com objetivo de reforçar o espírito da data.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, iniciativas como essa podem agregar valor à experiência dos hóspedes. “Criar uma programação especial para a Páscoa vai além de oferecer atividades temáticas. É uma forma de proporcionar momentos únicos, especialmente para famílias que viajam justamente para celebrar juntas”, comenta.

Ele destaca ainda que ações como a do Dan Inn Ribeirão Preto podem ajudar os hotéis a se destacarem em um mercado cada vez mais competitivo, transformando a hospedagem em um destino por si só.

A expectativa é que o Dan Inn Ribeirão Preto registre alta ocupação durante o período, impulsionado não apenas pela programação especial, mas também por tarifas promocionais, que estão com descontos de até 27% na hospedagem, informa Aly.

Turismo interno em alta

A preferência por destinos nacionais durante a Páscoa reflete uma tendência que vem se consolidando nos últimos anos. Segundo Aly, fatores como a valorização do turismo interno, o custo-benefício e a praticidade têm influenciado a decisão dos brasileiros. “Viajar dentro do país significa menos burocracia, menos tempo em deslocamentos e mais facilidade para organizar a viagem”.

Além disso, acrescenta, o Brasil oferece opções para todos os gostos, desde praias até cidades históricas e “destinos charmosos no interior”. De acordo com o levantamento repercutido pela plataforma Globo Gente, o interesse por destinos nacionais para a Páscoa cresceu 7%, enquanto a busca por viagens ao exterior aumentou apenas 2%.

Para aproveitar essa demanda, Aly destaca que destinos e hotéis têm investido em ações que vão além do convencional. “Eventos temáticos, decoração especial e atividades interativas são detalhes que fazem toda a diferença. Eles criam um clima mais envolvente e fazem com que os visitantes se sintam parte da celebração”, afirma.

“Com a alta expectativa de ocupação durante o feriado, o setor hoteleiro reforça a importância de investir em experiências que vão além da hospedagem, criando memórias que transformam uma simples viagem em uma celebração”, conclui.

Para mais informações, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-dan-inn-ribeirao-preto