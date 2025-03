A Quaresma, Quarta-feira de Cinzas: o que significa?

Significado da Quaresma: o que significa para a igreja?

Oração e penitência

“Nisto eu errei; aquilo poderia ter feito diferente, melhor. Amanhã vou melhorar, com a vossa Graça”.

é um período litúrgico de 40 dias que começa na, após o Carnaval, e vai até o Sábado Santo ou de Aleluia, anterior ao Domingo de Páscoa. Entenda abaixo oA Quaresma é considerada para a Igreja um período de conversão. É quando nós devemos nos arrepender de nossos pecados e mudarmos para nos tornar pessoas melhores e mais próximas de Cristo. É tempo de nos prepararmos para a grande festa da Páscoa, arrependidos e purificados dos nossos pecados. A quaresma dura 46 dias e é quando Cristo nos convida a mudar de vida e nos esforçarmos para vivermos como filhos de Deus. cor da Quaresma é o roxo, uma cor que significa luto e penitência. É assim, pois a Quaresma é um período de reflexão dos nossos atos, de penitência, de conversão espiritual e preparação para o período pascal. Durante a Quaresma devemos orar, seguir o caminho indicado por Jesus Cristo e ajudar o próximo. Ter atitudes justas e cristãs, nos afastando do pecado. É também o período do perdão e da reconciliação fraterna, é tempo de afastar dos nossos corações toda a mágoa, o ódio, o rancor e a inveja, tudo que se oponha ao amor de Cristo.Durante esse período, os cristãos se recolhem à oração e a penitência para lembrar o sofrimento de Cristo ao se recolher no deserto por 40 dias e também por todo o sofrimento que ele teve na cruz para salvar cada um de nós. Para a igreja, conversão e penitência são sinônimos, e por isso muitas pessoas fazem promessas e realizam penitências durante esse período. A oração, penitência, jejum e caridade são meios de se atingir os objetivos da quaresma. A igreja diz que não é preciso multiplicar as suas orações cotidianas, mas sim realizá-las apaixonadamente, participar das missas dominicais com atenção e dedicação e redimir-se em uma penitência.Os dias de jejum prescritos na Bíblia - onde não devemos consumir carne - são a Quarta feira de Cinzas e a Sexta Feira da Paixão. Mas o jejum deve ser maior do que esse: evitar tudo que envolva o pecado como programas de televisão onde mostra a banalização do sexo, a vulgarização da mulher, a falsidade , o sentimento de rivalidade entre os semelhantes, a egolatria, a mesquinharia. Os vícios também devem ser evitados: afaste-se do cigarro, do álcool, de todas as drogas, das mentiras, da fofoca e tudo aquilo que é contrário ao amor de Deus como forma de penitência e de remissão dos pecados. Por fim, a Quaresma é um tempo de amor e fé, de orar por aqueles que ainda não encontraram o caminho da Vida e pela paz no mundo. Um bom exercício para se fazer no período da Quaresma é: ao fim de cada dia coloque-se em oração e examine a sua consciência para ver se pecou naquele dia. Reflita e diga: