O domingo de Páscoa em Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento. De acordo com a Defesa Civil municipal, a previsão para amanhã (31/3), é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais.

18h34 - Neste domingo (31), o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista será de 17°C e a máxima de 29°C com umidade relativa do ar mínima em torno de 50%, à tarde. pic.twitter.com/pAu3NM776L — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) March 30, 2024

A temperatura mínima prevista será de 17°C e a máxima de 29°C com umidade relativa do ar mínima em torno de 50%, à tarde.

Neste sábado (30/3), o órgão emitiu alerta para possibilidade de pancadas de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até às 8h de domingo (31/3).