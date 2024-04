O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, celebra, na noite deste sábado (30), a vigília pascal com a bênção do Fogo Novo. Os ritos ocorrem na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte.

Dom Walmor disse que a vigília pascal é uma noite santa, e a Igreja celebra com alegria, "pois a ressurreição é a vitória da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio. Jesus é o senhor da paz, e, precisamos seguir Seus ensinamentos para termos um mundo melhor, sem violência. Há uma urgência de amor e paz".





No Domingo de Páscoa (31/3), o arcebispo preside a Missa Solene da Ressurreição do Senhor, às 10h30, também na catedral. Durante a celebração, haverá exposição do Santíssimo Sacramento e bênção.



Fogo novo

Na capital e no interior do estado, há, na noite deste sábado, a vigília pascal que, conforme a Igreja, "é a mãe de todas as celebrações". A vigília começa com a bênção do Fogo Novo e a benção do Círio Pascal, que representa a luz do Ressuscitado.

A Procissão da luz, após a bênção, "mostra ao povo que Cristo é a luz do mundo", duzem os padres da Arquidiocese de Belo Horizonte.

Mais informações sobre a programação do domingo: arquidiocesebh.org.br