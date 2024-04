Hospital Temporário para Atendimento a Paciente com Dengue, no bairro Alto Barroca, região Oeste da capital mineira

Doze centros de saúde estarão abertos durante o fim de semana de Páscoa em Belo Horizonte. As unidades farão atendimento médico de pessoas com sintomas de dengue, chikungunya e zika. Os centros funcionarão neste sábado (30/3) e domingo (31/3), das 7h às 19h. Confira os endereços no fim da matéria.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, podem procurar os Centros de Saúde pessoas com febre, dores musculares e nas articulações, manchas vermelhas da pele, dor de cabeça ou atrás dos olhos, náuseas ou vômitos. É importante destacar que não haverá aplicação de vacinas.

Considerando uma redução na busca por cuidados médicos em centros de saúde, se comparados os dois últimos finais de semana, o quantitativo de unidades abertas será mantido. Nos dias 16 e 17 de março, por exemplo, foram assistidas 2.722 pessoas nessas unidades. Já em 23 e 24 de março outros 2.371 pacientes foram atendidos nas unidades. Uma diminuição de cerca de 12% na demanda.

Conforme o painel de monitoramento de casos de arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), até este sábado 21.574 casos de dengue haviam sido confirmados na capital. Outras 104.890 contaminações estão pendentes de resultados laboratoriais. Em 2024, 21 pessoas já morreram em decorrência da doença em BH, outros 34 óbitos ainda estão sendo investigados.

Além dos centros de saúde, a PBH também mantém o funcionamento de dois hospitais temporários para atendimento exclusivo de sintomáticos da dengue. As unidades ficam nas regionais Oeste e Venda Nova. Além disso, há o hospital de campanha na Região Norte.

Também estão abertos ainda três Centros de Atendimento às Arboviroses (CAAs), nas regionais Centro-Sul, Barreiro e Noroeste. Esses equipamentos são porta aberta e oferecem, durante todos os dias da semana, cuidado de forma espontânea às pessoas que apresentam febre, dor no corpo e de cabeça, especialmente atrás dos olhos, além de manchas vermelhas na pele.

Já as três Unidades de Reposição Volumétrica (URVs) estão abertas 24 horas. Os locais recebem exclusivamente pacientes encaminhados de centros de saúde, CAAs e UPAs, e que precisam de hidratação venosa e assistência contínua. Há também uma URV no Hospital Júlia Kubitschek, no Barreiro, e outra no Hospital Infantil João Paulo II, na Centro-Sul, que foram abertas em parceria com a Fhemig e atendem os usuários durante 24 horas.

Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa/ Tirol: das 7h às 19h - Rua Hugo Campos Martins, 22 - Tirol

Centro de Saúde Carlos Chagas: das 7h às 19h - Av. Francisco Sales, 1.715 - Santa Efigênia



Centro de Saúde Vera Cruz: das 7h às 19h - Praça Padre Léo Verheyen,36 (Antiga Praça Pedro Lessa) - Vera Cruz



Centro de Saúde São Paulo: das 7h às 19h - Rua Aiuruoca, 455 - Bairro São Paulo



Centro de Saúde Conjunto Paulo VI: das 7h às 19h - Rua das Almas, 122 - Conjunto Paulo VI



Centro de Saúde Aarão Reis: das 7h às 19h - Rua Waldomiro Lobo, 177 - Aarão Reis



Centro de Saúde Floramar: das 7h às 19h - Rua Igaraúnas, 15 - Floramar



Centro de Saúde Santa Terezinha: das 7 às 19h - Rua Senador Virgílio Távora, 157 - Santa Terezinha



Centro de Saúde Jardim Europa: das 7h às 19h - Rua Edimburgo, 140 - Jardim Europa



Centro de Saúde Santa Mônica: das 7h às 19h - Rua dos Zapotecas, 98 - Santa Mônica



Centro de Saúde Serra Verde: das 7h às 19h - Praça Fabrício Soares da Silva, 10 - Serra Verde



das 7h às 19h - Praça Fabrício Soares da Silva, 10 - Serra Verde Centro de Saúde Rio Branco: das 7h às 22h - Rua Crisanto Muniz, 120 - Rio Branco

