A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) descartou colocar faixas exclusivas para ônibus em mais de uma centena de ruas e avenidas da capital mineira. A lista das vias foi publicada no Diário Oficial do Município da última quarta-feira (27/3).

Ao todo, 120 vias foram desconsideradas em estudo técnico que visa atender à lei de N° 11.461, aprovada em março do ano passado, que garante que todas as vias arteriais – ruas e avenidas que ligam as regiões – de Belo Horizonte terão uma faixa exclusiva para circulação de ônibus.

O estudo foi realizado por técnico da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) e a negativa seguiu dois critérios: a falta ou ausência de frequência de

ônibus nas vias; e inadequação de largura para a implementação de faixa exclusiva.

A PBH considera via arterial aquelas "caracterizadas por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acesso às vias secundárias e que possibilita o trânsito entre as regiões da cidade".

Faixas exclusivas ou preferenciais

Atualmente, as faixas exclusivas ou preferenciais para o transporte público são uma exceção no planejamento urbano de BH, mas a lei de N° 11.461 busca transformar a exceção em regra, mesmo que apenas em horários específicos do dia. A iniciativa promete reduzir o tempo de viagem no transporte coletivo.

"A implementação e ampliação das faixas exclusivas no município visa garantir uma maior flexibilidade da malha viária, melhorando o fluxo de veículos e o transporte público coletivo", afirmou o vereador Braulio Lara (Novo), autor do projeto na Câmara.

Para a implantação das faixas exclusivas não são feitas obras, uma vez que faixas indicativas, placas e pinturas no asfalto são suficientes para sinalizar a exclusividade para o transporte coletivo.

Veja a seguir a lista de vias que não terão faixa exclusiva de ônibus e a justificativa dada pela PBH: