O peso da barra de chocolate vendida em Belo Horizonte diminuiu no período de um ano, mas o preço aumentou, segundo levantamento

De acordo com um levantamento divulgado nesta segunda-feira (25/3), feito pelo site MercadoMineiro e aplicativo comOferta.com em 11 estabelecimentos de Belo Horizonte, a gramatura da barra de chocolate diminuiu desde a Páscoa de 2023, mas o preço sofreu aumento.

Segundo o MercadoMineiro, é comum que a mudança aconteça no mercado para dificultar a comparação final para o consumidor, mas a pesquisa revela que o “grama” do chocolate teve aumento em diferentes marcas.

A barra da Lacta, por exemplo, custava em média R$6,02 subiu para R$6,31, tendo um aumento de 4,8%, mas antes pesava 90g e, agora, pesa 80g. Quando feito o cálculo por grama do chocolate, o aumento é de 17,9% comparado ao ano anterior.

Já a barra de chocolate da Nestlé, que custava, em média, R$ 6,91 em 2023, teve uma redução de 5,54% no preço, que tem custado R$ 6,53 em 2024. Porém, ao calcular a gramatura, percebe-se o aumento de 6,26%, visto que a barra também passou de 90g para 80g.

A barra da Garoto, por sua vez, custava em média R$5,82 no ano passado e caiu para R$5,19, uma redução de 10,76%. Mas, como a barra também perdeu 10g de um ano para o outro, o grama deste chocolate subiu 0,4%.

Em relação às caixas de bombons, foi percebida uma redução no preço médio. A caixa de bombons da Garoto caiu 4,63%, sendo que em 2023 o preço médio era de R$11,50 e foi para R$10,97. Já a caixa de bombons “Favoritos” da Lacta caiu 9,13%, sendo que o preço médio foi de R$14,06 para R$12,78.

Variação de preços

As barras de chocolate e caixas de bombons também sofrem com a variação de preços entre os estabelecimentos. De acordo com o MercadoMineiro, uma barra da marca Garoto pode variar em mais de 100%. Confira: