O chocolate pode ser considerado um aliado no ganho de massa magra, mas com algumas ressalvas; descubra as dicas do especialista

Com a Páscoa se aproximando, o consumo de chocolate tende a aumentar. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), em comparação com o ano passado, é esperado um aumento de 13% a 15% no volume de consumo de chocolates durante a Páscoa desse ano. Mas será que essa delícia pode ser uma aliada para quem busca ganhar massa magra? Para esclarecer essa questão, o personal trainer Caio Signoretti e o médico, Christian Aguiar, compartilham suas perspectivas sobre como incorporar o chocolate de forma estratégica na dieta e e nos treinos.

"O chocolate pode ser considerado um aliado no ganho de massa magra, mas com algumas ressalvas. O chocolate escuro, com alto teor de cacau, contém antioxidantes e outros compostos benéficos que podem ajudar na saúde cardiovascular e na recuperação muscular após o exercício", explica Caio.

Christian Aguiar, médico especialista em alimentação natural, suplementação e medicina ortomolecular, enfatiza que o chocolate, especialmente o amargo, tem muitos benefícios para a saúde. "O chocolate amargo, com alto teor de cacau, é uma excelente fonte de antioxidantes, como os flavonoides, que têm efeitos protetores contra doenças cardíacas, inflamações e até mesmo o envelhecimento precoce".

Fonte de magnésio e metabolismo energético

Ainda de acordo com o médico, o chocolate escuro também é fonte de magnésio, que desempenha um papel importante no metabolismo energético e na síntese de proteínas, fundamentais para o ganho de massa magra. No entanto, é necessário ter cautela com o consumo de chocolate, especialmente as versões ao leite e branco, que podem ser ricas em açúcar e gordura, prejudicando o objetivo fitness.

O personal trainer Caio Signoretti ressalta que o chocolate pode ser utilizado de diversas maneiras para melhorar o desempenho físico, como fonte de antioxidantes antes do treino, fornecendo energia rápida devido aos açúcares naturais, e como parte de uma alimentação equilibrada.

"É possível incorporar o chocolate ao seu plano alimentar e usá-lo de forma estratégica para melhorar o desempenho físico. Opte por versões mais escuras e consuma-o como parte de uma dieta equilibrada. Além disso, o chocolate pode ajudar a melhorar o humor e a motivação, o que pode contribuir para um treino mais eficaz e uma recuperação mais rápida", reforça Caio.

Portanto, o chocolate pode sim ser um aliado para quem busca ganhar massa magra, desde que consumido com moderação e de forma consciente. Optar por versões mais escuras e com menor teor de açúcar é fundamental para aproveitar os benefícios do chocolate sem comprometer os objetivos de saúde e fitness. Com orientação adequada e uma abordagem equilibrada, é possível desfrutar do prazer do chocolate enquanto se alcança os resultados desejados no treino e na dieta.