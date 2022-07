Chocolate não é um vilão para a vida saudável

O chocolate tem antioxidantes que podem diminuir os radicais livres produzidos pela inflamação e causadores de envelhecimento precoce (foto: aleksandra85foto/Pixabay )

O dia 7 de julho é internacionalmente conhecido como o Dia Mundial do Chocolate. Originado do cacau, o alimento é um dos mais produzidos no mundo e o Brasil é o maior produtor da América Latina. Disponível nas mais variadas versões, além de muito gostoso e amado por quase todos, o chocolate ainda oferece benefícios para a saúde se consumido da maneira correta.