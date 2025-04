MG: caminhoneiro é morto a tiros na BR-116

Um homem foi assassinado na manhã desta quinta-feira (17/4) na BR-116, próximo à cidade de Orizânia, na Zona da Mata mineira. A suspeita é de o crime tenha sido motivado por uma briga entre dois caminhoneiros.

A administradora EcoRioMinas, responsável pela gestão da concessão do trecho da rodovia, acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Unidade Operacional de Muriaé, às 08h13. A ocorrência foi registrada no km 629 da BR-116.

Segundo a PRF, as investigações sobre o crime vão ficar a cargo da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Suspeita-se que a motivação do crime seja uma briga entre dois caminhoneiros. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver um caminhão parado e com as portas abertas na pista. Confira:

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico Legal que atende a cidade de Orizânia para exames. Até o momento, não houve pessoas conduzidas à delegacia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil em Divino, no Vale do Rio Doce.