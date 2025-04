Preso traficante que importava ecstasy em embalagens de chocolates

Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (24/04) em Pouso Alegre, no Sul de Minas, por tráfico de drogas. Na casa dele foram encontradas diversas embalagens de uma marca conhecida de chocolates contendo comprimidos de ecstasy vindos da Alemanha.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma denúncia anônima levou os militares a observarem um imóvel inabitado no bairro Morumbi que seria ponto de consumo e distribuição de entorpecentes. Ao perceber movimentação suspeita, o local foi invadido.

O dono do imóvel tentou fugir, sem sucesso. Com ele foram encontradas quatro porções de maconha e R$150. No interior da casa estavam outras quatro “buchas” de maconha, embalagens contendo crack e ice, além de duas caixas com selo do correio cujo endereço do remetente era na Alemanha.

As caixas tinham diversas embalagens de chocolates contendo comprimidos de ecstasy. O suspeito confessou aos militares que adquiriu a droga pelas redes sociais e tinha como objetivo comercializá-las na cidade. Ao todo, foram encontrados 2 mil comprimidos de ecstasy.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outros três homens estavam no local e foram identificados como usuários. Um adolescente foi apreendido por uso de drogas. Também foram apreendidas uma balança de precisão, uma moto e dois celulares.