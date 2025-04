Polícia procura envolvidos na morte de empresário de Santa Luzia

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura suspeitos de envolvimento na morte de um homem, de 45 anos, que foi executado a tiros dentro da própria loja, uma casa de ração, no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (23/4). Ele tinha passagens por homicídio e tráfico de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram aos policiais que um veículo escuro estacionou na frente do estabelecimento da vítima e três suspeitos desceram do carro. Eles estavam encapuzados, dispararam em direção à loja, seguiram atirando dentro do estabelecimento e depois fugiram, em direção à Avenida Brasília.

Os policiais militares encontraram o corpo do homem caído no banheiro do estabelecimento com marcas de tiros nas costas, braço e antebraço. A morte foi confirmada pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Acionada, a perícia constatou que os tiros começaram enquanto a vítima estava no balcão da loja e terminaram quando ela possivelmente tentou se esconder no banheiro, considerando as marcas encontradas no estabelecimento.

De acordo com familiares do homem morto, ele tem passagens por envolvimento em homicídio e tráfico de drogas, mas recentemente havia mudado de vida e aberto a casa de ração.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e os pertences do homem foram entregues à esposa. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado ou preso. O caso segue com a 3ª Delegacia de Polícia Civil em Santa Luzia.