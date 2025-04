Justiça determina internação de mãe que abandonou bebê em lote vago

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Justiça determinou que a adolescente, mãe do recém-nascido encontrado num lote vago, sendo atacado por cães, seja internada provisoriamente, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. O caso aconteceu em Angelândia, no norte do estado. A medida atende recomendação do Ministério Público de Minas Gerais.

A criança, encontrada no último sábado, quando era atacada por cães, morreu nesta quarta-feira (23/4), no Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS), em Belo Horizonte. Ela tinha uma das orelhas e os dois pés dilacerados.

A partir da investigação policial, o Ministério Público ofereceu representação para internação provisória da adolescente, pedido acolhido pelo Poder Judiciário.

“A vaga para cumprimento da medida foi reservada e será efetivada assim que concluídos os atendimentos de que ela necessita”, diz a ordem judicial.

Os avós da criança, pais da adolescente, suspeitos de terem obrigado a menina a se desfazer da criança, já estão presos. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil, que instaurou inquérito.

O bebê foi encontrado por moradores vizinhos ao lote onde ocorreu o ataque, que avisaram a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A criança teve amputação traumática total da orelha esquerda, do pé esquerdo e parcial do pé direito. Diante da gravidade das lesões, os bombeiros solicitaram o helicóptero Archanjo, que trouxe a criança para Belo Horizonte.