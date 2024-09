João Augusto Assunção desabafa nas redes sociais com críticas do público

João Assunção, filho do ator Fábio Assunção, se manifestou nas redes sociais após ser alvo de críticas por sua participação na produção do Rock in Rio. Com apenas 21 anos, o jovem explicou que sua presença no evento se deve a uma tarefa temporária em substituição à sua mãe, e revelou não compreender a surpresa do público.

Em seu desabafo, João afirmou: “Ir para o Rock in Rio trabalhando esse ano é super simbólico para mim. Eu só estou cobrindo a minha mãe, não tenho pretensão nenhuma de fazer dessa a minha carreira”. O jovem também compartilhou seu sonho de seguir a carreira de ator, embora reconheça os desafios que isso implica.

“Quero ser ator, sonho em ser ator. Mas ser ator jovem demanda tempo, tem seu tempo certo. Não é como as pessoas pensam que só porque sou filho de ator da Globo é só eu chegar lá e pedir o meu lugar que eu entro”, explicou.

João ainda comentou sobre a percepção comum de que filhos de pessoas privilegiadas levam uma vida de bon vivant. “Muita gente acha que todo privilegiado no Brasil tem esse perfil de bon vivant. Concordo que 90% dessas pessoas são assim. Eu não tenho nenhum lugar para estar falando que privilegiado não faz isso, tá? Eu só estou falando isso porque eu me sinto muito privilegiado, vi muito privilégio nessa vida e eu nunca quis me atrelar a esse tipo de imagem”.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Por fim, o jovem refletiu sobre a sua jornada e a pressão das expectativas. “Sendo bem sincero, se fosse isso mesmo (depender apenas de indicação) eu já estaria lá, não só pelo meu pai, mas pela minha mãe também. Sou muito privilegiado nesse sentido, muito bem conectado. Mas é mais uma coisa que tive que aceitar assim. Eu não vou entrar se eu não for bom o suficiente e está tudo bem”.