'Avatar: O último mestre do ar' é um remake da animação criada em 2005 por Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko

"Avatar: O último mestre do ar" foi a série norte-americana mais vista do ano na Netflix, de acordo com relatório semestral divulgado pela empresa nesta quinta-feira (19/9).





O remake live-action da animação "Avatar" figura na quinta colocação das séries mais assistidas mundialmente na plataforma de streaming. Ao todo, o programa contou com 71,1 milhões de visualizações ao redor do planeta.





No ranking mundial, "Avatar" perde apenas para quatro produções britânicas do serviço. São elas: "Magnatas do crime" (75,9 milhões de visualizações), "Bebê Rena" (87,6 milhões), "Bridgerton" (91,9 milhões) e a recordista "A grande ilusão" (107 milhões).

"Avatar: O último mestre do ar" centraliza sua narrativa na figura de Aang (Gordon Cormier), uma criança com o dom de dominar os quatro elementos da natureza. Elizabeth Yu, Dallas Liu, Daniel Dae Kim e Ian Ousley também são destaques no elenco.