Durante uma entrevista exclusiva ao jornal Extra, o cantor Akon compartilhou seus planos de retorno ao Brasil e relembrou seu inesperado romance com a modelo e ex-panicat Nicole Bahls, ocorrido em 2010.

Famoso pelos hits “Lonely” e “Smack That”, Akon confirmou sua presença no Rock in Rio e falou sobre seu cotidiano pessoal e de trabalho. O relato também trouxe à tona as memórias do relacionamento com Nicole Bahls e suas expectativas para sua próxima passagem pelo Brasil.

No domingo (22), Akon desembarcará no Brasil para um aguardado show no Rock in Rio. Além de se apresentar no festival, o cantor pretende aproveitar a viagem para passar férias com sua família. Entretanto, ele não especificou qual de suas várias esposas o acompanhará. Akon vive em um relacionamento polígamo, uma curiosidade para muitos fãs brasileiros.

Lembranças

Em 2010, durante uma de suas visitas ao Brasil, Akon teve a oportunidade de se aprofundar na cultura brasileira. Seu romance com Nicole Bahls, uma das Panicats da época, chamou bastante atenção na mídia local. Akon lembra com carinho da relação e ainda se surpreende pela repercussão que teve no Brasil.

“Nicole é minha ex-namorada, claro que me lembro dela. Estão loucos? (risos) Eu fiquei surpreso quando as pessoas no Brasil descobriram sobre nosso relacionamento. Mas é isso, tento manter tudo na discrição. Eu sei que Nicole está feliz agora e gosto de respeitar isso”, comentou o cantor.

Nicole Bahls ainda recorda as dificuldades de comunicação que enfrentaram. “Sobrevivi com Google Tradutor. Eu falava algumas coisinhas em inglês, mas não sei falar direito. É cansativo fazer mímica o tempo todo, não é?”, confessou recentemente em uma entrevista ao “De Frente com Blogueirinha”.