A segunda edição da Mostra Première Minas retoma a sua programação nesta quinta (19/9) e sábado (21/9), com a exibição gratuita de três filmes no Centro Cultural do Padre Eustáquio (Rua Jacutinga, 550 – Padre Eustáquio) e no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89 – Santa Tereza), respectivamente.

A sessão tripla de hoje começa às 20h, com "O sorriso de Benjamim”, de Isabela Baêta e Bruna Toledo. O documentário de 17 minutos toma como base a vida e a carreira do artista Benjamim de Oliveira, explorando e destrinchando sobre seu legado e seu impacto na cultura, arte e sociedade brasileira.

"Recorrente”, de Duds Tuts, Felipe Fuentes, Henrique Azevedo e Miller Martins, Vinícius Sacchetto, é um documentário observacional que apresenta em 11 minutos o cotidiano às margens de um trecho do Rio São Francisco, introduzindo a vida que gira em torno dele e o impacto no dia a dia daqueles que o cercam.

Para fechar, "O lugar mais seguro do mundo”, de Aline Lata e Helena Wolfenson. Com 72 minutos, o filme acompanha Marlon, um jovem cuja vida foi transformada depois que sua cidade foi soterrada pelo rompimento de uma barragem de rejeito de minério. Refugiado de sua casa, ele enfrenta novos desafios e presencia a repetição de mais uma tragédia da mineração no Brasil.

No sábado, no Cine Santa Tereza, a programação é a mesma, mas começando às 19h. Nos dois dias, as sessões serão comentadas por cineastas e produtores do projeto. Informações: @premiere.minas (Instagram).