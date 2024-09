Luan Santana não cantou no Rock in Rio por causa do atraso nas apresentações anteriores

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O cantor Luan Santana desistiu de se apresentar na noite deste sábado (21/9) do Rock in Rio. O sertanejo seria um dos principais nomes da noite Para Sempre Brasil, e cantaria junto com Chitãozinho e Xororó, Júnior Lima, Ana Castela, entre outros.





A informação foi dada inicialmente pela Billboard Brasil e confirmada com a assessoria do cantor. Segundo apurou a reportagem, Luan tem um show em São José, em Santa Catarina, marcado para 22h30.





Ele havia aceitado ir para o Rock in Rio por que cantaria às 21h10. Assim que saísse do palco, ele iria para o estado sulista. Como houve atraso de uma hora e quinze minutos nos shows de hoje, Luan disse que não poderia ficar no Rio de Janeiro.





O show em Santa Catarina é solo e foi pago cachê de show normal de Luan, diferente do que aconteceu no Rock in Rio. A produção do festival não respondeu aos contatos tentados na noite deste sábado (21/9).





O "Dia Brasil", que acontece neste sábado, é inédito no festival, que em 2024 faz sua edição de celebração de 40 anos e costuma trazer astros internacionais da música em sua programação.





Mesmo com grandes artistas nacionais, esse dia foi o único que não conseguiu esgotar ingressos para o festival, diferente de outros.

O Rock in Rio pretende esclarecer o acontecido com Luan Santana ainda nesta noite.