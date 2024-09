A pandemia de COVID-19 é o pano de fundo da peça “A lista”, que volta a Belo Horizonte neste fim de semana, com a incorporação de um segundo ato que elevou sua duração para 75 minutos.



Inicialmente encenado de modo on-line por Lilia Cabral e sua filha Giulia Bertolli, durante o período de isolamento social imposto pela pandemia, o espetáculo foi em seguida levado ao palco e apresentado em Belo Horizonte em 2021, quando ainda havia restrição do número de espectadores por sessão.



“Para nós, voltar a Belo Horizonte com a peça completa é uma conquista”, afirma o autor Gustavo Pinheiro. “É como um coroamento de todo o processo de construção da obra pelo qual passamos.”



Pinheiro criou as personagens Laurita (Lilia Cabral) e Amanda (Giulia Bertolli), que moram no mesmo prédio em Copacabana. Na casa dos 60 anos, Laurita está aposentada do trabalho como professora, mora sozinha, não se dá bem com a única filha e é conhecida pelo mau humor. Com a chegada da pandemia, ela se vê confinada e privada do único conforto que tinha, na forma do contato com as amigas.



Amanda, por sua vez, é uma jovem que deixou a casa do pai sentindo-se incompreendida em seu desejo de se tornar cantora de ópera. A jovem se oferece para buscar mantimentos para Laurita durante a quarentena. A partir desse encontro improvável, as personagens descobrirão que têm mais em comum do que supunham.



ACONCHEGO

“Não é que a Laurita olhe para Amanda como filha, nem que a Amanda olhe para a Laurita como mãe, mas as duas encontram aconchego uma na outra. O afeto é o que aproxima as duas”, afirma Lilia Cabral. “Elas não vão viver juntas para o resto da vida, mas, após a experiência da pandemia, sempre vão ter espaço no coração uma para a outra.”



Segundo Pinheiro, embora a história seja ambientada na pandemia, a crise de saúde não é indispensável à trama. “A história poderia ser contada a partir de qualquer isolamento imposto”, diz o autor. “Se a Laurita estivesse com a perna quebrada, por exemplo, a Amanda ainda a ajudaria e o espetáculo aconteceria da mesma forma. A obra fala de solidões que se encontram e do resgate de duas mulheres pelo afeto, tudo com muito bom humor.”



Ainda que seja conhecida por seus inúmeros papéis em novelas da Globo, como “A força do querer”, “Fina estampa” e “Império”, Lilia Cabral aponta que sua carreira como atriz começou no teatro e diz que o palco continua sendo sua “grande escola”.



“No teatro, aprendemos cada minuto em que estamos em cena, e a emoção é sempre diferente”, diz a atriz. “Apesar de a minha forma de trabalhar ter sido conhecida pelo público brasileiro através da televisão, passei muitos anos viajando pelo país fazendo peças. Hoje, digo que a dona Laurita é a personagem mais humana que já vivi no teatro.”



“A lista” ganhará uma adaptação cinematográfica produzida pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo. O longa já foi gravado e está em fase de pós-produção. A direção é de José Alvarenga Júnior. Tony Ramos, Letícia Colin e Reginaldo Faria estão no elenco.



“O filme também vai se passar em Copacabana, mas com maior diversidade de cenários. Personagens apenas citados na peça agora ganharam corpo. A filha de Laurita e o pai da Amanda são algumas das figuras que surgem no longa”, conta Pinheiro.



“A LISTA”

De: Gustavo Pinheiro. Direção: Guilherme Piva. Com Lilia Cabral e Giulia Bertolli. Nesta sexta (20/9) e sábado, às 21h, no Grande Teatro Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 - Centro). Ingressos: Plateia 2: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); plateia 3: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia), à venda no Sympla e na bilheteria do teatro.

Outros espetáculos

>>> “O PEQUENINO GRÃO DE AREIA”

Um grão de areia se apaixona por uma estrela na peça infantil “O pequenino grão de areia”, da Cia do Silêncio. O espetáculo, com texto de João Falcão e direção de Yuri Simon, chega ao Teatro Marília (Av. Prof. Alfredo Balena, 586 - Santa Efigênia) neste sábado (21/9) e domingo (22/9), às 16h. A montagem conta com canções de Luiz Rocha. Ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no Sympla e na bilheteria do teatro, duas horas antes da apresentação.



>>> “ Ex-MAGINATION”

O espetáculo afrofuturista “ Ex-MAGINATION”, com dramaturgia de Nívea Sabino, acompanha a alienígena x? (Michelle Sá), personagem que foge de um planeta em crise e cai na Terra, lugar que se encontra em elevado estágio de evolução. A peça que celebra a existência de mulheres negras será apresentada no Teatro Espanca (R. Aarão Reis, 542 – Centro) nesta sexta (20/9) e sábado (21/9), às 19h30. Um debate sobre afrofuturismo ocorre hoje, enquanto a performance “Na beleveza de ser”, de Sabino, e o show da cantora Julia Deodora integram a programação de amanhã. Entrada franca, com distribuição de 60 senhas na portaria do teatro.



>>> “POUSO FORÇADO, UMA HISTÓRIA DE AMOR”

Os atores Luciano de Lima e Thainá Chagas convidam o público a refletir sobre a vida a dois na comédia “Pouso forçado, uma história de amor”, que será apresentada no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (R. Rio de Janeiro, 1.046 – Centro). A peça da Cia Kairos Produções tem texto e direção de Magdalena Rodriguez. As sessões são neste sábado (21/9), às 20h, e domingo (22/9), às 18h. Ingressos a R$ 55 (inteira) e R$ 27,50 (meia), disponíveis no Sympla.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes