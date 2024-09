Lady Gaga recentemente revelou por que escolheu não responder a um rumor persistente no início de sua carreira, que sugeria que ela era, na verdade, um homem. A cantora de 38 anos, cujo nome verdadeiro é Stefani Germanotta, falou sobre o boato que marcou os primeiros anos de sua trajetória musical.

“Estou acostumada com mentiras sendo publicadas sobre mim desde os meus 20 anos”, compartilhou Lady Gaga na série da Netflix, What’s Next? The Future With Bill Gates. “Eu sou uma artista. Acho isso meio engraçado. Quando eu tinha 20 e poucos anos, surgiu um boato de que eu era um homem,” disse ela.

Esse rumor surgiu depois que uma imagem adulterada foi divulgada na Internet, e acabou seguindo Lady Gaga por todo o mundo enquanto ela promovia sua música. “Quase em todas as entrevistas que eu dava”, relembrou ela, “me perguntavam: ‘Há um rumor de que você é um homem. O que você tem a dizer sobre isso?’”

No entanto, a vencedora do Grammy decidiu ignorar as especulações, recusando-se a fazer qualquer declaração sobre a veracidade dos boatos. Na série, ela explicou: “A razão pela qual não respondi à pergunta é porque não me senti vítima dessa mentira”, explicou ela. E continuou: “Mas pensei: ‘E quanto a uma criança que está sendo acusada disso, quem imaginaria que uma figura pública como eu sentiria vergonha?”

Lady Gaga também destacou que, em certas situações, corrigir um rumor não é o mais importante para o bem-estar dos outros. “Tentei ser instigante e perturbadora de outras formas. Usei a desinformação para criar outro ponto de reflexão,” finalizou.

Embora ela não comente sobre todos os rumores, em junho, Lady Gaga respondeu com humor a especulações de que estaria grávida de seu primeiro filho com o noivo Michael Polansky. “Não estou grávida“, escreveu Lady Gaga em um clipe postado em seu TikTok em 4 de junho, antes de brincar: “Só estou chorando muito na academia”.

E, fiel ao estilo Lady Gaga, ela aproveitou a oportunidade para chamar atenção a causas que considera mais urgentes, compartilhando um link para “registrar-se para votar”.

Pai de Lady Gaga apoiou Donald Trump na televisão

Lady Gaga pode enfrentar problemas com a família após a recente manifestação política de seu pai, Joe Germanotta, que declarou publicamente apoio a Donald Trump. Embora Lady Gaga seja conhecida por suas visões progressistas e apoio ao Partido Democrata, Joe, dono de um renomado restaurante de Nova Iorque, apareceu no canal americano Fox News para falar sobre o ex-presidente Donald Trump, chamando-o de “puro” e “patriota”. Essa declaração pode criar uma tensão familiar, já que Lady Gaga, que se apresentou na posse de Joe Biden em 2021, e tem mostrado inclinação pelo outro lado do campo político.

Durante sua entrevista, Joe Germanotta não apenas expressou apoio a Trump, mas também criticou Kamala Harris, mencionando dificuldades para entender suas propostas econômicas, particularmente o conceito de “economia de oportunidade”. Ele argumentou que as pessoas já têm acesso a oportunidades nos Estados Unidos e associou os problemas enfrentados por seu restaurante ao influxo de imigrantes na cidade, criticando as fronteiras desprotegidas como fator de declínio na frequência de clientes.

O contraste político entre Lady Gaga e seu pai já era evidente antes, quando a cantora apoiou abertamente a candidatura de Joe Biden em 2020, além de curtir publicamente uma postagem de Taylor Swift apoiando Kamala Harris. Enquanto Joe reforça seu alinhamento com Trump, até o momento Lady Gaga não comentou sobre as declarações de seu pai ou sobre a possível tensão política dentro de sua família.

Joe Germanotta finalizou sua entrevista reafirmando seu apoio às políticas de Trump e agradecendo a uma figura pública conhecida por defender a liberdade de expressão, embora não tenha revelado nomes.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis