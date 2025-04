"Presença", novo filme de Steven Soderbergh, é terror soft

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A câmera é a protagonista do novo filme de Steven Soderbergh, “Presença”, que entra em cartaz nesta quinta-feira (3/4). Filmado do ponto de vista de um fantasma, o longa começa como um tour por uma casa centenária de três andares, ainda escura e vazia, ao som de uma trilha ambiente com piano ao fundo.



A calmaria é interrompida quando uma corretora de imóveis estaciona em frente à casa. Ela entra e, pouco depois, chega uma família asiática-americana de quatro membros – pai, mãe, filha e filho – interessada em comprar o imóvel.



Chris (Chris Sullivan), o pai, está hesitante quanto à compra, mas, diante da justificativa de que foram os primeiros a visitar a casa em um bairro de alta demanda, a família decide assinar o contrato. Antes da mudança, um dos pintores responsáveis pela reforma sente algo estranho em um dos quartos e se recusa a trabalhar ali. Um prenúncio do que está por vir.



Os Payne são uma família desgastada e com relações fragilizadas. O pai e a mãe mantêm um relacionamento distante. A filha, Chloe (Callina Liang), lida com o luto pela morte da melhor amiga, Nadia, que, ao que tudo indica, sofreu uma overdose de fentanil. Já Tyler (Eddy Maday), o irmão mais velho, está focado em competições de natação e em ser popular na escola.



Após a mudança, Chloe começa a presenciar fenômenos paranormais com mais frequência do que os outros membros da família, como se a entidade tivesse algum tipo de fixação por ela. Portas que se fecham sozinhas, livros que mudam de lugar e sons agudos que surgem sem explicação começam a fazer parte da rotina da garota.



Em entrevistas, Steven Soderbergh declarou que o filme foi inspirado em experiências que viveu com sua esposa em uma casa em que o morador anterior havia falecido. “Comecei a imaginar como seria ser essa figura, enraizada em algum lugar da casa, tendo que testemunhar outra pessoa entrando para viver ali e como isso seria”, disse o diretor ao “IndieWire”.



Tensão



Os 85 minutos do longa se desenrolam inteiramente dentro da casa. Apesar da trilha sonora sugerir um clima de tensão, o filme não provoca sustos de pular da cadeira ou de fechar os olhos.



Quando Chloe finalmente fala sobre a presença que sente, ninguém dá muita atenção. É só depois que a entidade se manifesta diante de todos que a família decide chamar uma mulher sensitiva para tentar entender a situação.



O grande diferencial de “Presença” está na forma como foi filmado, com a câmera operada pelo próprio diretor. Para criar a sensação de que o filme é visto pelos olhos do fantasma, Soderbergh utilizou uma câmera com uma lente grande angular acoplada a um estabilizador de mão. Ele percorreu o set segurando o equipamento na altura do queixo e usando um par de chinelos. Para o espectador, a sensação é de uma câmera que flutua pelos ambientes.



A maioria das cenas foi gravada em plano-sequência, e os cortes entre elas ocorrem por meio de telas pretas. Sempre que algo não interessa ao fantasma, ou quando ele sente desconforto ao estar ali, a cena se encerra. No início, a frequência desses cortes pode causar estranhamento, mas, com o tempo, percebe-se que eles também indicam a passagem do tempo entre uma cena e outra.

“Presença” foi gravado em duas semanas – 11 dias, mais precisamente – com um orçamento de US$ 2 milhões (R$ 5,6 milhões). A estreia ocorreu em janeiro de 2024, no Festival de Sundance, nos Estados Unidos. Até agora, já foram arrecadados mais de US$ 10 milhões em bilheteria, em seu país de origem.



Em um de seus primeiros trabalhos, Callina Liang alcança uma boa performance. A novata em Hollywood, até então, tinha feito seu papel mais importante na série “Conte tudo para mim” (MAX) e nunca havia atuado no cinema. Nascida no Canadá, ela cresceu entre China, Austrália e Singapura e só aprendeu inglês aos 10 anos de idade.



Alojamento



A atriz afirmou ter vivenciado experiências paranormais no alojamento em que morou durante a faculdade, uma antiga casa de repouso transformada em moradia estudantil. Sua personagem, Chloe, se isola cada vez mais, passando a maior parte do tempo trancada dentro do próprio quarto.



O pai se preocupa em ajudar a filha, enquanto a mãe, Rebekah (Lucy Liu), emocionalmente ausente e com um claro favoritismo pelo filho, acredita que apenas o tempo poderá curar a dor pela perda da amiga. Além disso, Chloe mantém um caso secreto com um amigo do irmão, que se aproveita de sua vulnerabilidade para se aproximar amorosamente dela.



Temas atualmente em alta, como misoginia, masculinidade e o impacto das redes sociais na vida de adolescentes também são explorados no longa. O filme de Steven Soderbergh mantém um ritmo arrastado até o clímax, que se desenrola nos 20 minutos finais.



Apesar de ser promovido como um filme de terror em trailers e materiais de divulgação, “Presença” não se encaixa adequadamente nesse gênero, a não ser que você se assuste com objetos se movendo sozinhos. Talvez a única cena genuinamente aterrorizante seja a sequência final, que escancara como os homens são o verdadeiro pesadelo das mulheres.



“PRESENÇA”

(EUA, 2024, 85 min.). Direção: Steven Soderbergh. Com Lucy Liu, Callina Liang, Chris Sullivan e Eddy Maday. Estreia nesta quinta-feira (3/4) em salas dos shoppings BH, Boulevard, Cidade, Contagem, Diamond, Del Rey, Itaú, Minas, Monte Carmo, Norte Pátio e Via, no UNA Cine Belas Artes e no Centro Cultural Unimed-BH Minas.