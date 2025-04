Filarmônica recebe clarinetista italiano em concertos na Sala Minas Gerais

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Entre 1943 e 1963 o compositor norte-americano Aaron Copland (1900-1990) foi uma espécie de embaixador cultural do Departamento de Estado dos EUA. No período, fez quatro incursões à América Latina, conduzindo orquestras, fazendo palestras e conhecendo a produção de seus pares.

Estava em uma temporada no Rio de Janeiro quando recebeu de Benny Goodman (1909-1986) a encomenda para compor uma obra para clarinete. Desta maneira, o “Concerto para clarinete” (1948) não teve como fugir à influência dos trópicos.

Em celebração aos 125 anos de nascimento de Copland, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais executa essa obra, uma das peças mais importantes do repertório americano para este instrumento, em dois concertos nesta semana. As apresentações serão quinta (3/4) e sexta (4/4), na Sala Minas Gerais, com o clarinetista italiano Kevin Spagnolo como solista convidado.

O programa, que será regido pelo maestro associado José Soares, ainda terá a “Quarta sinfonia” de Bruckner.

“Quando Benny Goodman fez a encomenda a Copland, ele queria uma peça que se aproximasse do estilo clássico americano. Acho que provavelmente influenciado pela música brasileira (ele se aproximou de Villa-Lobos), conseguimos reconhecer uma fusão rítmica entre a música americana e a brasileira. Não sou um expert, mas em parte reconhecemos algo do frevo e samba”, comenta Spagnolo.

Na incursão brasileira (ele esteve por mais de uma ocasião no país), Copland esteve também em São Paulo, Recife e Salvador. E como Goodman era um dos grandes do jazz em sua época, chamado “O rei do swing”, o concerto, diz Spagnolo, traz também vários elementos do gênero musical.

“A peça promove uma conversa entre o clarinete e a orquestra. Tenho boas passagens com os contrabaixos, o que é divertido”, continua o músico de 28 anos. A carreira de Spagnolo deslanchou em 2018, quando ele recebeu o prêmio principal do Concurso Internacional de Genebra – na época com 22, foi o clarinetista mais jovem a vencer a premiação.

Nascido em Lucca, na Itália, começou a estudar o instrumento aos seis anos – foi a opção que lhe caiu melhor depois de tentar, sem muito entusiasmo, uma incursão pelos esportes. Seu irmão caçula, Lucas Spagnolo, seguiu caminho semelhante. Atualmente é o flautista principal da Orquestra Sinfônica da Rádio Bávara em Munique, Alemanha.



Como solista, Spagnolo já se apresentou com as orquestras do Teatro Mariinsky, de la Suisse Romande, a Filarmônica da Sofia, a Sinfônica de Aguascalientes e a Filarmônica de Bruxelas. Em 2021, lançou seu primeiro álbum, “Façades”, com a Orquestra de Câmara Sueca.

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS

Concerto nestas quinta (3/4) e sexta (4/4), às 20h30, na Sala Minas Gerais, Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto. Ingressos: R$ 39,60 (mezanino) a R$ 193 (camarote). Valores referentes à inteira. À venda na bilheteria e no site filarmonica.art.br

ACORDEON

Na próxima semana, a Filarmônica recebe uma nova solista internacional. A acordeonista chinesa Hanzhi Wang vai executar para o Concerto para bandoneon, de Piazzolla. O programa, dos dias 10 e 11 de abril, às 20h30, também incluir a sinfonia “Roma”, de Bizet, compositor homenageado pelos 150 anos de sua morte. A regência é do maestro Fabio Mechetti.

