Radialista é morto a tiros durante programa ao vivo

Um radialista foi morto a tiros por outro homem, que invadiu o estúdio de uma rádio em Abaetetuba, no Nordeste do Pará, na manhã desta terça-feira (27/5).

Luizinho Costa, como era conhecido, foi assassinado durante a exibição de um programa ao vivo na rádio Guarany FM. O estúdio foi isolado para perícia e imagens de segurança são analisadas pela Polícia Civil, que investiga o caso e ouve testemunhas.

Segundo informações preliminares, o suspeito invadiu o local encapuzado e efetuou ao menos três tiros contra a vítima, que morreu no local. As informações são do JL1, telejornal local da TV Liberal, afiliada da Globo no Pará. A reportagem tenta contato com a polícia do estado.

Radialista

Luís Augusto Carneiro Costa era radialista, DJ e promotor de eventos. Nas redes sociais, compartilhava informações sobre os eventos que promovia na região, em especial, shows de forró.

Em nota, Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Rádio e Televisão (Stert-PA), Sindicato de Jornalistas no Estado do Pará (Sinjor-PA) e a Comissão em Defesa da Liberdade de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) lamentaram o crime. E anunciaram ainda que vão apurar o caso e acionar os órgãos de segurança competentes.

"A violência contra os profissionais de comunicação do estado deve ser enfrentada por toda a sociedade. Cada violência contra um profissional da imprensa é também um ato de contra a liberdade de informação, a democracia e ao Estado Democrático de Direito", diz a nota.