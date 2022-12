Homem dá entrada em hospital com bomba no ânus e local tem de ser esvaziado

O caso aconteceu no Hospital Sainte Musse, na cidade de naval de Toulon, na França (foto: crédito: Reprodução/Twiiter/@acommonlawyer - Reprodução/Google Street View)

De acordo com o site Var-Martin, os profissionais que estavam no centro médico ficaram assustadas e com receio da bomba explodir a qualquer momento.





A direção do hospital acionou o esquadrão especialistas em lidar com artefatos explosivos. Ao avaliarem a bomba, eles consideraram que ela tinha baixo risco de explosão. Depois dessa constatação, os médicos encaminharam o idoso para a sala de cirurgia e retiraram o projétil.

A equipe médica informou que o homem colocou a bomba no ânus para ter prazer sexual. Após algumas horas de cirurgia, os médicos conseguiram remover o objeto, que tinha cerca de 20cm de comprimento e 5cm de largura. Segundo o boletim médico, o homem se recupera bem. Histórico Um caso parecido ocorreu em dezembro de 2021, na Inglaterra. Na época, o jornal The Sun informou que a equipe do Hospital Real de Gloucestershire, na Inglaterra, precisou acionar o esquadrão antibomba após a admissão de um paciente com um projétil de artilharia dentro do ânus.

No caso britânico, o projétil fazia parte da coleção de itens militares do homem e, durante a limpeza dos objetos, a vítima teria colocado a munição no chão. Em seguida, ele teria escorregado e caído em cima do objeto, que tinha 17 cm de comprimento e 6 cm de largura, por acidente. No caso britânico, o projétil fazia parte da coleção de itens militares do homem e, durante a limpeza dos objetos, a vítima teria colocado a munição no chão. Em seguida, ele teria escorregado e caído em cima do objeto, que tinha 17 cm de comprimento e 6 cm de largura, por acidente.

Um homem de 88 anos assustou os funcionários e pacientes de um centro médico ao dar entrada no pronto socorro com uma bomba de 20 cm de comprimento e 5 cm de largura no ânus. O caso aconteceu no Hospital Sainte Musse, na cidade de naval de Toulon, na França. O idoso se recupera bem após a retirada do artefato.