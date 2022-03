Itacaré, refúgio para quem ama o ecoturismo de aventura

Das ondas do surfe ao stand up paddle, há águas para todos os gostos na apaixonante Itacaré (foto: Carlos Altman/em/d.a press)





Enviado especial





Itacaré – Imagine um lugar onde as praias são desertas. Imagine que nesse lugar a natureza, com suas matas virgens, se encontra da mesma forma há mais de 522 anos. E, até pouco tempo, somente os nativos e surfistas forasteiros tinham o privilégio de conhecer este paraíso. Pois bem, Itacaré, a pequena cidade da Costa do Cacau, na Bahia, aos poucos vem sendo desvendada por centenas de turistas do mundo inteiro.





O especial Rota do Cacau embarca em Itacaré, a paradisíaca cidade a 72 quilômetros (aproximadamente, 1h20min) de Ilhéus, que desponta como destino preferido para os amantes do ecoturismo e da prática de esportes radicais como rafting, surfe, canoagem e escalada. A natureza exuberante e a gastronomia requintada fazem do local um dos destinos perfeitos na Bahia.









Encontro do Rio Canoeiro com o mar: uma das paisagens apaixonantes numa Itacaré que encanta



José Alves, secretário de Turismo e Cultura de Itacaré, está confiante com a retomada do turismo em 2022. “Pela percepção que estamos tendo com a queda de casos de Covid na cidade, o mês de março está a pleno vapor. Estamos passando por uma adaptação. Sabemos que o vírus vai continuar por um bom tempo e por isso é tão importante a vacinação. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais podemos voltar à normalidade. Principalmente porque foi tão afetado em todo o mundo.”

Para José Alves, o calendário de eventos é promissor: “Neste mês, estaremos com dois eventos esportivos em Itacaré; em julho, vamos promover o festival gastronômico na cidade, em parceria com os melhores chefs locais. E a minha ideia é trazer o Festival de Jazz aqui para o Sul da Bahia”. O calendário, claro, dependerá também do curso da pandemia.





Outra novidade é a construção de uma pista de pouso para aviões de pequeno porte: “Acredito que até o final do ano já teremos tudo pronto. A área está reservada e estamos em contato com a Anac, Infraero e Inema para a viabilidade do empreendimento. A pista será de 1.800 metros e poderá atender, no futuro, a aviões maiores, transformar-se em aeroporto. Será um grande aliado para trazer mais turistas direto para Itacaré”, diz.





VAI DAR ONDA Itacaré, à primeira vista, é para gente jovem, aventureira, que adora esportes radicais como rafting, tirolesa, escalada e surfe. É para uma garotada que não gosta de dormir, pois, para eles, dormir é perder o tempo precioso de curtir a ferveção desta cidade baiana. E bota ferveção nisso! No lugar, as festas são o chamariz para a turma mais jovem. E o passaporte vacinal passou a ser item obrigatório para frequentá-las, respeitando assim todos os protocolos impostos pela prefeitura.











História

Aldeia, a origem









Imperdíveis

Praia da Concha » É a praia de Itacaré com maior infraestrutura turística, repleta de barracas e pousadas. Localizada perto do Centro, é a mais movimentada no verão. Tem águas calmas, sem ondas, e muitos coqueiros.

Praia do Coroinha » Porto de pesca e praia urbana, localizada no Centro, com areia escura e águas não aconselháveis para banho. À noite, é bastante agitada, com inúmeros bares, apresentações de capoeira e som ao vivo.

Praia da Ribeira » Última praia de Itacaré acessível de carro pelo Caminho das Praias, dispõe de diversas barracas e estacionamento. Bastante movimentada nos feriados e fins de semana, é cercada pela mata atlântica. Um pequeno rio desce da serra, formando cachoeiras e criando uma piscina de água doce.

Praia do Resende » A um quilômetro do Centro, é uma pequena enseada com piscinas naturais, boas ondas para surfar, imensos coqueiros e areias brancas. Acessível por uma trilha curta que sai da rua principal, é área de proteção, sem construções. Uma das praias mais tranquilas de Itacaré.

Praia da Tiririca » Preferida dos surfistas em Itacaré, tem movimento no ano inteiro. É uma pequena enseada de areias brancas e finas, coqueiros, águas esverdeadas e ondas fortes, protegida por paredões de pedra. Dispõe de infraestrutura, com barracas e pousadas. Itacaré teve origem numa aldeia de índios pataxós, onde o padre jesuíta Luís de Grã mandou construir, no início do século 18, uma capela (ainda de pé), sob a invocação de São Miguel. Tal povoado foi batizado como São Miguel da Barra do Rio de Contas, tornando-se município em 1732, inicialmente com o nome de Itapira e, posteriormente, Itacaré. O cultivo do cacau iniciado no final do século 19 impulsionou o crescimento econômico, virando principal atividade. Porém, seu declínio fez Itacaré entrar em lenta decadência. Porto de Trás, um dos bairros mais antigos e tradicionais, em 16 de dezembro vai comemorar 285 anos de fundação. Nele, o quilombo urbano e a vila de pescadores mantêm vivas a tradição e a cultura locais.



Animada e alucinante, a vida noturna começa depois das 21h e não há hora para acabar. A Rua da Pituba é o ponto de encontro de todas as gerações, tribos e nacionalidades. Vira uma babel, com gente bonita desfilando na passarela colorida em busca de romances, amizades e agitos. E são várias as opções de uma boa balada. Há boteco tocando reggae, forró dançante noite adentro e raves com música eletrônica madrugada afora à beira da praia. No dia seguinte, essa mesma galera está inteirinha curtindo as ondas radicais ou enfrentando uma correnteza em um rafting alucinante. Haja pique! E, neste caso, só mesmo com doses extras de açaí gelado e guaraná natural. Vida saudável é o lema dessa moçada.História

Praia da Concha é a que dispõe de maior infraestrutura turística, repleta de barracas e pousadas

Se você prefere o lado light, há opções de sobra

Mas se você já passou dos 50 anos e não tem mais aquela disposição para algo assim tão radical, não se preocupe. A sua viagem não está perdida. A cidade guarda inúmeras belezas naturais e culturais. Praias desertas cercadas de mata atlântica convivem com construções do período colonial e casarões do início do século 20. Sinta-se um ecoturista e desvende as praias em uma caminhada leve (Coroinha, Concha, Resende, Tiririca, Costa e Ribeira) ou encare trilhas longas por dentro da mata (Prainha, São José, Jeribucaçu, Engenhoca, Havaizinho e Itacarezinho). E não deixe de conhecer as cachoeiras da região (Tijuípe e Cleandro), perfeitas para relaxar e recarregar as energias.