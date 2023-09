1152

(foto: Pixabay)





O Dia Internacional da Pessoa Idosa é celebrado no dia 1º de outubro para reforçar a importância da proteção e cuidados a esse público. No Brasil, o dia faz referência ao marco da aprovação do Estatuto do Idoso , em 2003, e tem o objetivo de refletir a forma como lidamos com a idade e com o envelhecimento no país. Afinal, o Brasil caminha para se tornar um país majoritariamente idoso, cuja população com mais de sessenta anos será maior que o grupo de crianças com até 14 anos, até 2030, segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

1. Riqueza: o rendimento per capita atual é 20% maior do que era em 1969 e os gastos, bem menores. Por exemplo, os gastos com o telefone caíram drasticamente. Hoje uma pessoa utiliza em média três horas por dia em mensagens ou ligações no celular. Caso as taxas de 1969 fossem usadas, isso daria uma cota de 8 mil dólares ao mês.

2. Direitos humanos e inclusão: o casamento entre pessoas de raças diferentes era proibido em 1967. Até 1973, a homossexualidade era considerada uma doença mental.

3. Meio ambiente e clima: a geração milênio enfrenta sérios problemas ambientais como mudanças climáticas, toneladas de lixo nos oceanos e cerca de 200 espécies extintas por dia.

4. Cultura: antes de 1970 a cultura era muito controlada, tanto formalmente como informalmente. A partir dessa época, gêneros musicais foram misturados e o sexo começou a ser mostrado em filmes.

5. Mundo: em 1969, 449 de cada 100 mil pessoas morriam de doença infectocontagiosa, hoje este número é de 140, uma queda de 69%. Em 1969, 36% da população mundial viviam em situação de extrema pobreza, hoje 8% vivem nessa situação. Na década de 60, o regime de governo mais comum era a ditadura. Existiam 119 autocracias e somente 36 democracias. Hoje são 99 democracias, ou seja, somos mais livres.”





Os boomers romperam barreiras, curtiram Beatles e Rolling Stones, promoveram o movimento Hippie, lançaram a moda do biquíni e minissaia, desenvolveram os computadores e muito mais. Hoje usufruímos dessa busca de identidade e definição dos modos de vida que essa geração ajudou a desenvolver.





A sociedade brasileira precisa avançar no debate do etarismo para desencadear um processo de reeducação social. Todos envelhecemos, todos nós, sem exceção. Não temos escolha, não há como parar o tempo.