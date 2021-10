Outubro Prateado: Estatuto do Idoso completa 18 anos

Outubro Prateado terá ações serão para homenagear para homenagear, mas também para conscientizar e alertar a população sobre as desigualdades, dificuldades e reafirmar direitos e garantias dos idosos. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press.)

O Dia Internacional do Idoso, comemorado em 1º de outubro, abriu as comemorações do Outubro Prateado. Em Belo Horizonte, diversas atividades serão realizadas para homenagear, mas também para conscientizar e alertar a população sobre as desigualdades, dificuldades e reafirmar direitos e garantias dos idosos.





Em 2012, a população brasileira com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões. As mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões (56% dos idosos), enquanto os homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo). De acordo com o IBGE, a população de pessoas com mais de 65 anos corresponde a 10,15% dos habitantes de Minas, ou seja 2.176.146 idosos.





Além de destacar os direitos e as garantias, o Dia Internacional do Idoso foi instituído para atentar à população sobre a saúde, bem-estar e condições psicossociais de pessoas idosas. A data foi estabelecida em 1991, em iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) e de organizações sociais.





Na legislação brasileira, a população idosa conquistou mais direitos apenas em um cenário mais recente. Em 2003, foi aprovada a Lei nº 10.741, popularmente conhecida como ‘Estatuto do Idoso’, fazendo 18 anos neste mês de outubro.





Com a lei, ações e discriminações como o preconceito, a violência e o descaso contra idosos se tornaram crime no país. Além disso, o Estatuto do Idoso passou a ser considerado um símbolo de resistência e de conhecimentos. O documento passou a contribuir para a proteção, assistência e auxílio dos idosos, estabelecendo e reafirmando importantes direitos. Uma desses direitos são as prioridades em assentos e atendimentos em locais públicos. e privados





No artigo terceiro do documento, são mencionadas obrigações e deveres a serem seguidos pela sociedade em geral.





“Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.”





Programação do Outubro Prateado





1º/10

10h - Webnário - Relações intergeracionais no trabalho e o serviço público

14h - Arte nos Lares com o Movimento Gentileza

16h30 - 3° Edição Festival Coletivo Longevidade (Rede Longevidade)

20h - Baile on-line | Juventude Prolongada (IPPE)





2/10

16h - Live Trem Chic

6/10

9h - Fórum Ampliado de Direitos da Pessoa Idosa de BH – Velhice não é doença

8/10 8/10

14h - DPEI Encontro Marcado 60%2b Velhice plena



16 e 17/10

Virada Cultural



18/10

14h - Encontro Virtual: Como aproveitar bem os alimentos (Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional)





18 a 28/10

Oficinas 60 Atividade do parceiro Projeto Sabiá (Links disponibilizados mediante inscrição)



20/10

9h - Plenária comemorativa do Conselho Municipal do Idoso

14h - Serenata Itinerante Voz e violão e Grupo Sementes

15h - Oficina com ênfase na reflexão: o envelhecer e os desafios atuais - Pampulha (coord.psbregionalp@pbh.gov.br)

21/10

9h - Fórum Qualifica BH - Celebrando a Longevidade: Oportunidades de Empoderamento Econômico das Pessoas Idosas em BH (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico)

14h - Roda de conversa | Regional Centro-Sul

19h - Palestra dr. Mariano Ravisk: Longevidade, produtividade e vida feliz. Homenagem à longevidade





25/10

14 - Palestra | O empoderamento da pessoa idosa a partir da participação social em rede. (Evento da Rede de Empoderamento da Pessoa Idosa. Convidada: Marcia Mansur

26/10

14h30 - Trilhas Cidade Amiga da Pessoa Idosa – Respeito e inclusão social

27/10

14h - Economia Prateada - A importância da economia Prateada no Brasil e no mundo e cases de sucesso

14h - Roda de conversa em Venda Nova : Os desafios da longevidade e seus impactos na família





29/10