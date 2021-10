Outubro Rosa: Câmara prepara ações de prevenção ao câncer de mama em BH

O Palácio da Liberdade é um dos prédios que recebe iluminação especial no Outubro Rosa (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)







O Otubro Rosa, mês internacionalmente dedicado ao combate ao câncer de mama, chega nesta sexta-feira (1º) para alertar às mulheres da importância da prevenção do câncer de mama. A campanha de conscientização começa com a iluminação com a cor roda de monumento e espaços públicos de Belo Horizonte. O mês foi instituído como marco para a mobilização, na década de 1990, pela Fundação Susan G. Komen for the Cure.





Para o Outubro Rosa, a Câmara Municipal de Belo Horizonte preparou uma série de ações em campanha de prevenção ao câncer de mama. Durante o mês de outubro haverá blitz na Praça Sete para distribuição de panfletos informativos, live, audiência pública e caminhada.

Projetos de prevenção

Em Minas Gerais foram registrados 1,7 mil óbitos de mulheres por neoplasia da mama no ano de 2020 (foto: Anna Tarazevich)





Está em tramitação em segundo turno o Projeto de Lei 1.340/2014, que determina que as lojas de artigos femininos coloquem adesivos de conscientização da importância do autoexame e da prevenção do câncer de mama em seus espelhos.





Também está em análise, em primeiro turno, o Projeto de Lei 174/2021 , que prevê a criação do Programa “Empresa Amiga da Saúde da Mulher”. A iniciativa determina que empresas incentivem suas funcionárias a realizarem exames preventivos contra o câncer de mama.

Veja a programação

Live – Dia 8 de outubro, das 11h30 às 12h30, no canal da Escola do Legislativo no YouTube, dentro do projeto Papo de Mulher

Blitz na Praça Sete – Dia 15 de outubro, das 11h às 13h, com distribuição de panfletos informativos

Dia “D” – Dia 22 de outubro, na Câmara de BH, com orientações às servidoras sobre o auto-exame

Audiência Pública da Comissão de Mulheres - Dia 22 de outubro, às 10h, na Câmara de BH e em formato virtual

Caminhada – Dia 29 de outubro, das 8h às 10h, com saída da Portaria 4 da CMBH (Avenida Churchil) até a Praça Floriano Peixoto



A Lei 8.919/2004 institui o Dia Municipal de Prevenção ao Câncer de Mama no quarto domingo do mês de maio, quando são realizadas ações de conscientização para mulheres acima de quarenta anos sobre como prevenir a doença.