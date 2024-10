Viajar com crianças é sempre uma experiência enriquecedora tanto para os filhos quanto para os pais, dado que permite à família aproveitar momentos juntos (o que é uma motivação para viajar para 59%* dos viajantes brasileiros) e criar memórias que vão perdurar por toda a vida. Além disso, os pequenos podem se divertir e aprender de uma forma lúdica, conhecer novas crianças, sair da frente das telas e aproveitar atividades ao ar livre, além de ter contato com ambientes diferentes de suas rotinas.





Considerando que o Dia das Crianças , neste sábado (12/10), está chegando, e que quase metade dos turistas do Brasil (46%*) querem fazer uma viagem com seus filhos esse ano, a Booking.com, empresa de reserva de acomodação, aluguel de carros e outros serviços de viagem, compartilha uma lista de destinos – não tão óbvios - e próximos às capitais brasileiras para fazer um bate-volta ou passar um fim de semana com as crianças e adolescentes.



Brumadinho, Minas Gerais

Automóveis Volkswagen Fusca que fazem parte da instalação troca-troca, do artista plástico Jarbas Lopes localizada no Instituto de Arte Contemporanea Inhotim), em Brumadinho Cristina Horta/EM/D.A.Press

Localizado a cerca de 1h30 de carro de Belo Horizonte, Brumadinho é um ótimo destino para conhecer em família, com atrativos culturais, gastronômicos e de natureza. No meio do caminho entre as duas cidades é possível conhecer o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, uma importante área verde com uma rica biodiversidade de animais e plantas e belas vistas do entorno. Uma das principais atrações de Brumadinho é o Instituto Inhotim, um enorme museu de arte a céu aberto em meio à natureza, que rende um dia inteiro - ou mais - de passeio. São mais de 1.800 obras de arte de 280 artistas de 43 países reunidos em um grande jardim botânico. Adultos e crianças vão se impressionar com as paisagens e se divertir em diversas instalações interativas que existem no local – como plantar flores em vasos em formato de letras ou mesmo nadar em uma piscina que é uma obra de arte. Vale a pena optar por um serviço de carrinho para transporte interno, dado que há muito o que ver no local e as distâncias a percorrer são longas. Para quem vai se hospedar em Brumadinho, uma boa opção de estadia é a Pousada Alta Vista – Inhotim, que oferece suítes ou casas de até três quartos, que acomodam grupos maiores.

Pirenópolis, Goiás

Nascentes, rios e cascatas fazem parte dos cenários que rodeiam a cidade de Pirenópolis (GO) Rio Quente Resorts/Divulgação

Entre Goiânia e Brasília, a cerca de 2h de carro de ambas as capitais, Pirenópolis é muito conhecida por seus atrativos ecológicos e naturais, além de oferecer oportunidades de turismo rural, com fazendas abertas ao público, que servem deliciosos produtos produzidos localmente, como derivados de leite e cafés. As oportunidades de ecoturismo são muitas, como trilhas, arvorismo, tirolesa, piscinas naturais, passeios educativos, cachoeiras e até praias de rio - ou seja, ótimos programas para incluir no roteiro de uma viagem em família. Outro passeio em que as crianças e os adultos vão ficar bastante entretidos é um museu de motos e bicicletas, com uma grande coleção de modelos de duas rodas de outras épocas, além de brinquedos antigos. Uma boa opção de estadia no destino é a Pousada Casa Zanotto, localizada no centro histórico, com quartos para famílias, estacionamento privativo gratuito e parquinho infantil.

São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte

Ao visitar São Miguel do Gostoso (RN), não perca o deslumbrante recife de corais de Maracajaú, a 7 quilômetros da costa Setur/RN

A cerca de 1h30 de carro de Natal, São Miguel do Gostoso é ideal para quatro em cada cinco turistas brasileiros (79%*) que desejam viajar para um destino divertido tanto para crianças quanto para adultos. O principal atrativo são as praias paradisíacas, como a Praia de Tourinhos e a Praia de Maceió, onde as crianças e adolescentes podem brincar e praticar diferentes atividades nas extensas faixas areia e no mar, como o tradicional frescobol. A partir de São Miguel do Gostoso é possível fazer uma variedade de passeios, como mergulhar em piscinas naturais, tours de quadriciclo pelo litoral, e até mesmo aulas de windsurfe e kitesurf para crianças e adultos mais aventureiros, já que a região é muito famosa pelos esportes aquáticos devido aos ventos frequentes. Para a estadia, a Hara Pousada e SPA fica de frente para o mar e oferece quartos para famílias.

Itu, São Paulo

Praça dos Exageros, que funciona como um parque cheio de esculturas em tamanhos grandes, como peças de xadrez, bonecos e insetos Tripadvisor

No interior de São Paulo, a cerca de 1h30 de carro da capital, está localizada a cidade de Itu, conhecida por seus objetos e atrações turísticas de grandes proporções, como o famoso orelhão gigante. O destino é uma boa opção para quem quer sair da rotina e passear com os filhos em um fim de semana. Entre os destaques do destino está a Praça dos Exageros, que funciona como um parque cheio de esculturas em tamanhos grandes, como peças de xadrez, bonecos e insetos, que certamente vão entreter as crianças. Outro passeio divertido é uma fazenda cujo tema principal é o chocolate, que fica aberta à visitação. Ali, a família toda pode apreciar a natureza e belezas naturais, brincar num parquinho infantil, passear de trenzinho e provar deliciosos chocolates artesanais, além de doces e biscoitos. Os parques também são interessantes para ir com os pequenos, com opções de piscinas, toboáguas, pedalinhos, teleférico, exposições, brinquedos, atrativos naturais e outras atividades. Quem visita a cidade pode se hospedar no Hotel e Pousada Bem Bom - Itu, que oferece estacionamento gratuito e aceita animais de estimação.

Morretes, Paraná

Trem que faz passeio entre Curitiba e Morretes Serra Verde Express/Divulgação

Uma experiência diferente para fazer com os filhos é levá-los para passear em um trem turístico. O roteiro começa na Estação Rodoferroviária de Curitiba, onde a família pode embarcar em um trem para a cidade paranaense de Morretes, que faz um percurso cênico de aproximadamente 70 Km. Com duração entre 3h e 4h de passeio, os passageiros se distraem com as paisagens lindas do trajeto, passando por montanhas, vales, pontes, cascatas e desfiladeiros. É possível inclusive optar por vagões especiais e temáticos, com varanda panorâmica, camarotes, pet-friendly ou com decoração retrô dos anos 1930. Para quem preferir um passeio mais curto, há uma rota feita por uma maria fumaça do século 19, que percorre 16 Km entre as cidades de Antonina e Morretes em pouco mais de 1h. Ao chegar em Morretes, vale provar o prato típico da região, o barreado (um tipo de carne de panela), servido em vários restaurantes. Também é possível incluir no roteiro uma visita a um parque de aventura que oferece parquinho infantil e espaço lúdico para bebês, além de diferentes tipos de atividades ao ar livre, como arvorismo, tirolesa, caiaque, tour ecológico guiado, trilhas, voo de balão preso por cordas e outras experiências. No destino também são conhecidos os passeios de bóia cross pelo rio Nhundiaquara, que corta a cidade. É importante verificar quais as restrições de idade ou de altura de cada atividade. Uma boa opção de hospedagem em Morretes é a Vila do Porto Pousada, com piscina ao ar livre e jardim.

