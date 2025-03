Notebook na mochila salva motociclista baleado em assalto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 35 anos foi baleado nas costas durante um assalto na Vila Jaguara, na zona oeste de São Paulo, e escapou de ferimentos graves porque o notebook que carregava em uma mochila o protegeu do projétil.

O assalto ocorreu por volta das 19h de terça-feira (18/3), na Rua Capitão Mor Rodrigues de Almeida. A vítima estava em uma motocicleta quando foi abordada por um grupo de cinco criminosos, um deles armado.

Segundo o relato feito à polícia, um dos assaltantes jogou uma bicicleta contra a motocicleta para forçar a parada. Em seguida, os criminosos teriam desligado o veículo e atirado contra as costas do motociclista.

Após revistar a vítima, o grupo fugiu com a moto e deixou a bicicleta no local. O tiro atravessou a mochila e o notebook e parou nas costas do motociclista, abaixo do ombro. Como o computador absorveu o impacto, o projétil não atravessou o corpo do homem.

A vítima foi levada para o Hospital Regional de Osasco, onde recebeu atendimento médico. A motocicleta foi encontrada abandonada na rua Niterói, no bairro Jardim Rochdale, em Osasco.

Tainá Belini, mulher da vítima, disse que ele demorou a perceber que estava sendo assaltado.

"Pararam ele, mas ele não estava entendendo que era um assalto. Assim que ele entendeu, mesmo levantando as mãos, um dos criminosos nas costas dele, deu um tiro", falou ao "Bom Dia SP" da TV Globo.

O homem não percebeu que havia sido baleado, de acordo com a mulher.

"Ele disse que se assustou, pensou até que era uma paulada, não tinha entendido que era um tiro. Foi tudo muito rápido, os criminosos pegaram a moto e foram embora. Um anjo, um rapaz tava passando, pegou ele e levou para o pronto-socorro", explicou Belini.

Segundo ela, todos no hospital estavam surpresos pelo fato de notebook ter salvado a vida dele.

"No hospital todo mundo muito impressionado. O médico ficou impressionado, me chamou para contar. Graças a mochila que ele usava, a capa, a jaqueta e esse notebook, a bala não perfurou nada. Foi um milagre mesmo. A gente fica assustado, claro, não tem como. Mas parece mentira porque como ele ficou bem, a gente olha e fala não é possível que isso aconteceu", contou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A polícia procura o grupo de assaltantes e o caso é investigado pelo 33ª Distrito Policial, em Pirituba, zona norte da capital paulista.