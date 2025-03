Casarão desaba no centro do Rio; uma pessoa morreu

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um casarão desabou no centro do Rio de Janeiro no início da tarde desta quinta-feira (20/3). Um homem morreu, segundo o Corpo de Bombeiros. A vítima estava dentro de um carro estacionado no local, que foi atingido pelos destroços do imóvel.

A corporação foi acionada por volta de 13h30 para a ocorrência na Rua Senador Pompeu. Após o desabamento, uma fumaça densa tomou conta do local, que fica próximo à Central do Brasil.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, major Fábio Contreiras, informou que, além do homem que morreu, outra pessoa foi encaminhada para o hospital. Por volta das 14h30, a corporação seguia em busca de outras possíveis vítimas.

Segundo relatos, o casarão possuía três andares. Ainda não se sabe ainda a causa do acidente. Alguns postes também caíram com o desabamento do imóvel. Além do carro onde uma pessoa ficou soterrada, outros dois veículos foram atingidos.

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a via está interditada na altura da Rua Visconde da Gávea. Equipes da CET-Rio, Guarda Municipal e Light também foram acionados.

