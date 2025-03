O que é o equinócio, que marca o início do outono

Já é outono no hemisfério sul, onde está o Brasil.

A estação de transição entre o inverno e o verão começa oficialmente nesta quarta-feira (20/3) e vai até o dia 21 de junho.

A sua chegada se deve a um fenômeno astronômico chamado Equinócio — quando a luz solar incide da mesma forma sobre os dois hemisférios, fazendo com que os dias e as noites tenham a mesma duração (12 horas cada).

Esse evento acontece duas vezes por ano — e dá início à primavera e ao outono.

A origem das estações do ano

BBC A inclinação da Terra a 23,5 graus é o que dá origem às estações do ano

Leva um ano para a Terra orbitar ao redor do sol e, ao fazer isso, nosso planeta também gira em torno do seu próprio eixo, movimento que leva 24 horas.

Se o eixo da Terra estivesse a 90° ou perpendicular ao plano de sua órbita, nosso planeta seria muito diferente.

O nascer e o pôr do sol aconteceriam na mesma hora todos os dias.

Também não teríamos estações do ano e haveria um grande impacto nos padrões climáticos em todo o mundo.

A razão pela qual isso não acontece é porque a Terra está inclinada a 23,5 graus em relação ao seu plano de órbita.

E é justamente essa inclinação que dá origem às estações do ano.

No verão, o planeta está mais inclinado em direção o sol e no inverno, mais afastado dele.

O que acontece no Equinócio?

Getty Images Durante um equinócio, nenhum dos polos da Terra está inclinado em relação ao Sol

Durante um equinócio, nenhum dos polos da Terra está inclinado em relação ao Sol — com isso, os raios solares incidem sobre a Linha do Equador, iluminando com a mesma intensidade ambos os hemisférios.

É por isso que a duração da luz do dia é teoricamente a mesma em todos os pontos da superfície da Terra.

Daí o nome equinócio, palavra derivada do latim, que significa "noites iguais".

* Esta reportagem foi publicada originalmente em 23 de setembro de 2019.