10 fascinantes dados sobre o planeta Terra

(foto: Getty Images)

A Terra é o único planeta conhecido até o momento que abriga vida em toda a sua complexidade e diversidade. Lar de milhares de espécies, o planeta enfrenta riscos para manter a vida pulsante — desde as mudanças climáticas, passando pela poluição, desmatamento, perda de biodiversidade e esgotamento de recursos naturais. Veja, a seguir, 10 fatos fascinantes sobre o planeta.

1. A Terra não é uma esfera perfeita

Nosso planeta geralmente é representado como uma esfera perfeita, mas essa não é sua forma precisa. A Terra é achatada nos polos, então sua forma é mais precisamente chamada de "esferoide achatado".

Como em outros planetas, o efeito da gravidade e da força centrífuga produzida pela rotação em seu eixo gera achatamento polar e alargamento equatorial. Assim, o diâmetro da Terra no equador é cerca de 43 km maior que o diâmetro de um polo ao outro.

2. Água cobre mais de 70% da Terra

Cerca de 97% de toda a água do planeta existe como água salgada nos oceanos (foto: Getty Images)

Na Terra, a água existe nos estados sólido, líquido e gasoso. Além disso, cobre quase três quartos da superfície da Terra na forma de geleiras, pântanos, lagos, rios, mares e oceanos. Cerca de 97% de toda a água do planeta existe como água salgada nos oceanos.

3. O espaço começa cerca de 100 km acima da Terra

A fronteira entre a atmosfera e o espaço é conhecida como a Linha Karman, que fica 100 km acima do nível do mar. Cerca de 75% da massa atmosférica encontra-se nos primeiros 11 km de altitude acima da superfície do mar.

4. A Terra tem um núcleo de ferro

Os núcleos da Terra são compostos principalmente por ferro (foto: Getty Images)

A Terra é o planeta mais denso e o quinto maior do sistema solar. Acredita-se que o núcleo da Terra seja uma bola sólida com um raio de cerca de 1.200 km. É composto principalmente de ferro, que representa cerca de 85% de seu peso, e níquel, que representa cerca de 10% do núcleo.

5. A Terra é o único planeta conhecido por ter vida

A Terra é o único corpo astronômico do universo no qual pudemos verificar a existência de vida. Existem atualmente cerca de 1,2 milhões de espécies animais catalogadas, embora acredita-se que esta seja apenas uma pequena percentagem do total.

Em 2011, os cientistas estimaram que o mundo natural continha cerca de 8,7 milhões de espécies como um todo. A Terra foi formada há aproximadamente 4,5 bilhões de anos e as propriedades físicas da Terra, sua história geológica e sua órbita permitiram que a vida existisse por milhões de anos.

6. A gravidade não é igual em todos os lugares da Terra

Existem variações na força do campo gravitacional da Terra (foto: Getty Images)

Como nosso planeta não é realmente uma esfera perfeita e, além disso, a massa não está distribuída de forma perfeitamente homogênea, há variações na força do campo gravitacional.

Assim, por exemplo, à medida que nos movemos do equador em direção aos polos, a intensidade do campo gravitacional aumenta gradativamente, embora a diferença seja imperceptível para os humanos.

7. A Terra é um planeta de extremos

Nosso planeta é cheio de contrastes gritantes. A variedade de suas áreas geográficas e de seus climas faz com que quase todas as regiões tenham suas peculiaridades.

O local com a temperatura mais alta já registrada é o Death Valley, nos EUA, onde em 10 de julho de 1913 o termômetro registrou 56,7 °C.

No outro extremo está a Antártida. Na estação Vostok em 31 de julho de 1983, os instrumentos de medição caíram para -89,2 °C.

8. A maior estrutura viva da Terra

A Grande Barreira de Corais, na Austrália, é o lar de milhares de espécies diferentes (foto: Getty Images)

A Grande Barreira de Corais, localizada na costa da Austrália, é a maior estrutura isolada formada por organismos vivos do planeta, a ponto de ser a única que pode ser vista do espaço.

Estende-se por mais de 2.000 km e abriga milhares de espécies marinhas. Em 1981, foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

9. A Terra é o único planeta do sistema solar com placas tectônicas ativas

O movimento dessas placas significa que a superfície do nosso planeta está em constante mudança. As placas também são responsáveis %u200B%u200Bpela formação de montanhas, atividade sísmica e vulcões.

O ciclo destas placas desempenha um papel essencial na regulação da temperatura da Terra, contribuindo para a reciclagem de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, através da renovação permanente dos fundos oceânicos.

10. A Terra tem um escudo protetor

O campo magnético da Terra atua como um escudo protetor (foto: Getty Images)

O campo magnético da Terra atua como um escudo contra o bombardeio contínuo de partículas de alta energia do Sol. Este campo se estende desde o núcleo interno da Terra até onde se encontra o vento solar.

Entre outras coisas, o campo magnético também ajuda alguns animais a se orientarem (também nos ajuda na localização, se usarmos uma bússola).