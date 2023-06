Quem é Kamala Sohonie, homenageada pelo Google

669

Kamala Sohonie estudou como as proteínas dos alimentos podem beneficiar crianças e desenvolveu uma bebida para o combate à desnutrição (foto: Reprodução / Google)

Quem acessou o Google neste domingo (18/6) se deparou com uma homenagem ao 112º aniversário de Kamala Sohonie. Apesar de não ser muito conhecida pelos brasileiros, a mulher tem um papel importante na história da ciência mundial, especialmente da Índia.

Kamala foi a primeira mulher indiana a fazer doutorado em ciências. Ela era uma bioqúimica e foi uma das responsáveis para atrair mais mulheres para as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A cientista nasceu em 1912. Filha de pais químicos, seu sonho era seguir os passos de seus genitores.

Sohonie foi admitida na Universidade de Bombay, estudando em química e física, se formando em 1933. Em seguida, ela se inscreveu no Indian Institute of Science para uma bolsa de pesquisa, mas seu pedido foi recusado, sob a justificativa de que as mulheres não eram competentes o suficiente para prosseguir com a pesquisa. Depois de insistir, Kamala acabou sendo admitida.

A cientista estudou proteínas presentes em alimentos e seus benefícios para a saúde das crianças, o que a levou a concluir o mestrado em bioquímica. Em seguida, foi convidada a se juntar ao laboratório da Universidade de Cambridge, onde descobriu a enzima celular citocromo, necessária para a geração de energia, presente em todas as células vegetais. A pesquisa lhe rendeu o título de doutorado.

Em 1939, ela regressou para a Índia, sendo nomeada professora e chefe do departamento de bioquímica no Lady Hardinge Medical College em Nova Delhi. Mais tarde, ela trabalhou no Laboratório de Pesquisa em Nutrição, Koonoor. Em 1947, ela se mudou para Mumbai, se tornando professora do Royal Institute of Science em Bombaim.

Sohonie descobriu um suplemento dietético, chamado ‘Neera’. A bebida era um componente importante para crianças desnutridas e mulheres grávidas. Por conta desse seu trabalho, ganhou o Prêmio Rashtrapati.

Kamala Sohonie desmaiou e morreu em 1988, pouco depois de ser homenageada em uma cerimônia organizada pelo Conselho Indiano de Pesquisa Médica em Nova Delhi.