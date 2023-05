ONG cobra R$ 100 milhões do Google por jogo 'Simulador de Escravidão'

442

Play Store já retirou o jogo de "Simulação de Escravidão" em seu catálogo (foto: Play Store/Reprodução)

A ONG Educafro apresentou uma ação civil pública no sábado, dia 27, exigindo R$ 100 milhões em indenização do Google devido à disponibilização do controverso jogo 'Simulador de Escravidão' na loja de aplicativos da empresa. A organização defende a proteção coletiva da sociedade, especialmente da população negra, e acredita que gigantes como o Google devem ser responsáveis por suas ações ou omissões.





O jogo, que já foi removido da loja de aplicativos do Google, foi revelado na semana passada e é alvo de investigações do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul e do Ministério Público de São Paulo. Nele, o usuário assume o papel de um 'proprietário de escravos' e busca obter lucro com a comercialização e exploração de pessoas negras, incluindo a possibilidade de torturá-las. O 'Simulador de Escravidão' é de propriedade da empresa Magnus Games, sediada na Malásia.









No entanto, a empresa não informou a quantidade de downloads realizados do jogo nem o tempo em que esteve disponível, além de outros esclarecimentos. A Magnus Games, por sua vez, não respondeu aos questionamentos sobre o caso. Antes de ser retirado, o aplicativo contava com mais de mil downloads e 70 avaliações, muitas delas com comentários racistas.