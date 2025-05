Escolas municipais recebem vacinação contra a gripe em BH

As escolas municipais da capital mineira começam a receber, nesta terça-feira (27/5), a aplicação de vacinas contra a gripe. De acordo com a Prefeitura de e Belo Horizonte (PBH), a ação busca ampliar a cobertura vacinal entre as crianças, um dos grupos mais vulneráveis às formas graves de doenças respiratórias.

Atualmente, a taxa de vacinação do público de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) está em aproximadamente 31%. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 90%. Os alunos também poderão receber, de acordo com a situação vacinal, as doses para a prevenção da poliomielite, sarampo, rubéola, caxumba, varicela, febre amarela, meningite e Covid-19.

Além dos estudantes, profissionais das instituições de ensino que ainda não foram imunizados também poderão receber as doses diretamente nas escolas. O prefeito Álvaro Damião vai acompanhar a ação na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Grajaú, na Região Oeste.

Para que as crianças possam ser vacinadas nas escolas, é obrigatória a autorização dos pais, mães ou responsáveis legais, mediante assinatura de um termo previamente distribuído nas instituições. A verificação do documento, devidamente preenchido e assinado, é de responsabilidade das equipes de saúde.

Além da vacinação, será anexado ao termo de autorização um aviso direcionado aos pais e mães, com o objetivo de sensibilizar os responsáveis por crianças que utilizam bombinha devido a problemas respiratórios e que não realizaram acompanhamento nos últimos seis meses. A ideia é incentivar a população a procurar, em caso de necessidade, o centro de saúde de referência para o devido cuidado.

