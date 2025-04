Monumento histórico é vandalizado em Sabará; MP investiga os danos

Um monumento histórico de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi vandalizado na madrugada dessa quinta-feira (3/4). O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou um procedimento para apurar os danos causados ao Chafariz do Kaquende, bem como identificar os autores. Localizado no centro da cidade, o bem foi tombado em 1950 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A Prefeitura de Sabará informou, em nota, que nas últimas semanas a equipe de conservação e restauro da Secretaria Municipal de Cultura iniciou um trabalho de revitalização no chafariz, procedimento autorizado pelo Iphan.

"O monumento apresentava sinais de degradação, com pintura danificada e diversas pichações", diz o executivo. Assim que a situação foi percebida, a prefeitura mobilizou os órgãos competentes para avaliar os danos e identificar o responsável pela ação.

Nessa quinta, no entanto, o monumento amanheceu depredado. "Imagens de câmeras de segurança foram recolhidas e um boletim de ocorrência foi registrado junto à Polícia Civil. Ontem à noite, uma das partes do chafariz que haviam sido danificadas no primeiro ato de vandalismo, foi arrancada e furtada", comunicou.

"As depredações exigirão recursos adicionais para a continuidade da revitalização, mas a Prefeitura assegura que todas as avarias serão restauradas em breve", continua a nota.

Procurada pelo Estado de Minas, a PC afirmou que, investiga o dano ao patrimônio registrado em Sabará e, que até o momento, possíveis envolvidos não foram identificados. "Quem tiver qualquer informação que possa contribuir na investigação, pode ligar no 181 - Disque Denúncia Unificado. O sigilo e o anonimato são garantidos", anunciou a corporação.

O famoso chafariz foi construído em 1757 por João Duarte e José de Souza. Desde então o monumento abastece a cidade com a água potável de uma nascente do Morro de São Francisco. O Kaquende, possui a fachada com vestígios das armas portuguesas, que foram arrancadas depois da Independência do Brasil.

A palavra que dá nome ao chafariz vem da língua tupi-guarani, e significa “água cristalina que dali brota” e em língua africana, “jovem forte e valoroso”.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice